Hašek je volným hráčem a může přestoupit do jiného klubu, tvrdí jeho advokátka

Nebo snad čtyřiadvacetiletý Martin Hašek domáhající se odchodu z Letné není rebelem a jen trvá na svých právech? Skutečně je možné, aby navzdory zamítavému postoji klubu podal jednostrannou výpověď a Fotbalová asociace ČR mu vyhověla a smlouvu zrušila? Opravdu žije Sparta v omylu a klamu, když tvrdí, že Haškova výpověď je právně nepřípustná a musí zůstat zaregistrovaná.

Na otázky související s nejčerstvějším dění v případu Hašek jsme hledali odpovědi u právničky a šéfky České asociace profesionálních hráčů Markéty Vochoska Haindlové, která se specializuje na sportovní právo a ve zmiňovaných kauzách hráče zastupuje. V té nejčerstvější právě Haška. Teď po vyřazení jeho smlouvy z registru de facto volného hráče.

Markéta Haindlová

Vlastimil Vacek, Právo

Registrujete, jaké výpady a invektivy se na adresu vašeho klienta snáší poté, co vám Fotbalová asociace vyhověla a Haškovu smlouvu vyřadila z registru? Jak těžce Sparta a její příznivci tento krok skousávají? Jak zpochybňují to, co na Strahově prostě udělat museli? Je Martin Hašek skutečně rebelem, nebo jen v souladu s platnými předpisy využil svých práv?

Mrzí mě, jaký má teď Martin mediální obraz. Jednostranné ukončení smlouvy přitom bylo z jeho pohledu krajním a zároveň jediným možným řešením, ve které celý spor vyústil. Martina jsem měla možnost poznat jako inteligentního, velmi slušně vychovaného, mladého, profesionálního sportovce, proto pevně věřím, že i sportovní veřejnost na něj bude po objasnění celé kauzy takto nahlížet.

Narážíte na jednostranné ukončení smlouvy, které bylo jediným možným řešením. To je opravdu v dnešním profesionálním fotbale možné smlouvu takto vypovědět? Z jakých preambulí judikatury FIFA jste třeba v konkrétním případě vycházeli?

Důvody, na jejichž základě je možné smlouvu jednostranně ukončit, vyplývají především přímo z Předpisů FIFA o statutu a přestupech hráčů (pozn.: čl. 14. odst. 2. Any abusive conduct of a party aiming at forcing the counterparty to terminate or change the terms of the contract shall entitle the counterparty (a player or a club) to terminate the contract with just cause.), jejichž ustanovení jsou převzata i do Přestupního řádu FAČR a zakotvena v osmém odstavci paragrafu 22.

Můžete být konkrétní a převést zmiňované odkazy do srozumitelné řeči nás, fotbalových laiků?

Říká se v nich, že oprávněným důvodem výpovědi profesionální smlouvy je vždy případ hrubého jednání smluvní strany, které má za cíl druhou smluvní stranu přinutit ukončit nebo změnit podmínky profesionální smlouvy. Judikatura rozhodčích orgánů, především těch mezinárodních, už tato ustanovení pouze dále interpretuje s ohledem na konkrétní příklady.

Takže je aplikujme na konkrétní případ Martina Haška. Jak mezinárodní sportovní právo na podobné kauzy nahlíží a případně, jak je posuzuje? Ať již jde o FIFA, nebo FIFPro...

Martin Hašek je profesionální hráč a jako takový má na základě svého statutu zaručená určitá práva. Tento princip je jednou ze stěžejních myšlenek zmíněných předpisů FIFA a je respektován i rozhodčími orgány a jejich judikaturou. Hráč má právo trénovat v týmu se spoluhráči, kteří svými kvalitami dosahují jeho úrovně, a to v rámci kolektivu, a stejně tak má právo hrát zápasy na úrovni, která odpovídá schopnostem hráče. Ve většině fotbalově vyspělých zemích je porušení těchto základních práv profesionálních fotbalistů absolutně nemyslitelné. U nás se situace zlepšuje, ale bohužel tu ještě existují výjimky.

Martin Hašek ze Sparty při utkání na Letné s Mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek, Právo

Existuje precedens, na který by bylo možno se v Haškově kauze odvolat a ve sporu se domáhat obdobného verdiktu?

Případy, na které se lze odvolat, existují a je jich celá řada, každý však má svá specifika. My jsme od počátku postupovali v souladu s ustálenou judikaturou FIFA a inspirovali se řadou obdobných případů.

Třeba případem Bucha či Jeřábek?

Pokud jde o Pavla Buchu a Michala Jeřábka, nerada bych tyto případy s Martinovým srovnávala, protože jen těžko najdete dvě identické situace. Navíc kauzu Bucha neznám tak detailně, neboť jsem ji osobně neřešila.

Sparta argumentuje porušením uzavřené profesionální smlouvy a svým právem na její porušení reagovat. Je adekvátní v tomto případě přeřazení Martina do rezervního týmu a s tím spojené finanční sankce

I v tomto případě je nutné se na celou věc podívat ještě o něco obecněji. Kromě přiměřenosti sankce je důležitá také otázka její oprávněnosti. Klíčové je tedy především posouzení otázky, zda vůbec došlo k porušení smlouvy. Až teprve poté je možné se věnovat tomu, zda je odpovídající výše sankce a její druh.

Takže jinak... Existuje v tomto směru ať již zahraniční nebo tuzemský precedens, kdy bylo uznáno, že jde o neadekvátní sankce?

V minulosti jsme zastupovali v souvislosti s udělením pokut nebo různých jiných sankcí mnoho hráčů. I ve sporech tohoto typu existuje celá řada rozhodnutí ve prospěch hráčů, kdy rozhodčí orgány vyhodnotily sankci za neoprávněně udělenou a navíc nepřiměřenou. Vždy je třeba posoudit i procesní postup ze strany klubu, zda došlo k vyhotovení rozhodnutí, jestli měl hráč možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat a teprve pak se posuzuje výše a přiměřenost takové sankce.

Není právě Haškovo přeřazení do rezervního týmu porušením smlouvy ze strany klubu?

To samozřejmě tvrdíme, a bude to celé předmětem sporu.

Fotbalista Milan Baroš (vlevo), Horst Siegl a Markéta Haindlová během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta argumentuje, že jednostranná výpověď je s ohledem na její znění nepřípustná? Máte vysvětlení, o co se tento argument opírá?

Nerada bych takto veřejně komentovala výroky zástupců Sparty. Je to spíše otázka přímo na ně.

O případu by měl rozhodovat rozhodcovský senát? Je tomu skutečně tak, případně jaké jsou procesní náležitosti v takovém případě?

Případem se může zabývat Sbor rozhodců FAČR, ale za určitých okolností i Komora pro řešení sporů FIFA.

Je stanioven termín, kdy se musí rozhodcovský senát sejít a do kdy je povinen vynést verdikt?

Pokud jde o délku řízení, ta je v rámci soustavy arbitrážních orgánů FAČR omezena na 9 měsíců od zahájení řízení V paragrafu 62 je přímo uvedeno: Rozhodčí řízení před odvolacím rozhodčím senátem je třeba vést tak, aby mohlo být pravomocně skončeno ve lhůtě 9 měsíců ode dne zahájení rozhodčího řízení podle § 47 tohoto řádu.

Existuje možnost odvolání? Může se stát, že případ bude nakonec řešit arbitráž CAS?

CAS je v rámci sportovní soustavy poslední instancí.

V jakém časovém horizontu může dojít k rozřešení případu?

Nechci v tomto ohledu spekulovat a netroufám si ani odhadovat.

Co prakticky znamená a jaké důsledky má situace, kdy je Haškova smlouva vyřazena z registru? Je de facto i de iure skutečně volným hráčem, který může v této situaci jednat o přestupu, nebo musí čekat na konečný verdikt?

Vyřazením smlouvy z evidence FAČR se Martin stal volným hráčem a může přestoupit do jiného klubu.