Podještědské derby táhne i reprezentanty. Doufám, že se kluci předvedou, říká s úsměvem majitel vstupenek Coufal

„Ten nápad se mi líbí," říká obránce Slavie Coufal. Jde o charitativní akci, na které se jindy nesmiřitelní rivalové Jablonec s Libercem dohodli, když nemohou hrát. Sto procent výtěžku poputuje do Krajské nemocnice Liberec pro boj s nemocí COVID-19. Dosud se vyprodala téměř třetina jablonecké Střelnice.

„Pomůže to potřebným, kteří se v tuto těžkou dobu o nás starají. Vstupenku jsem si koupil, protože k samotnému zápasu i regionu mám pořád určitý vztah," říká Coufal, který za Liberec téměř šest let hrál a v jeho dresu zasáhl do celkem devíti Podještědských derby. „Doufám, že se kluci předvedou a uvidíme dobrý fotbal se spoustou gólů," dodává s úsměvem k zápasu, jaký Střelnice ještě neviděla.

„Derby je jeden z nejdůležitějších zápasů v sezoně. Je vnímám mnohem intenzivněji jak hráči, tak fanoušky. V této chvíli je důležité toto vnímání upřít na lidi, kteří svádí mnohem důležitější zápasy než ty, které se odehrávají na hřišti," vysvětluje bývalý bek Liberce Theo Gebre Selassie. „Člověk tak troškou přispěje na to, aby lidé byli na důležitý zápas lépe připraveni," doplňuje dnes hráč Werderu Brémy, jenž coby hráč nastoupil do šesti duelů mezi Libercem a Jabloncem.

Prodej vstupenek končí původním časem výkopu, tedy v neděli v 15 hodin. „Střelnice sice zůstane zavřená, ale speciální elektronická vstupenka, která vám přijde na e-mail a budete si ji moct vytisknout, poslouží jako stálá připomínka toho, že když to bylo třeba, nezůstali jste v ofsajdu," uzavírají rivalové, které pandemie pro jednou spojila. Kapacita Střelnice je 6018 míst. Sektor hostů je již vyprodán.