Fotbalový Liberec předal nemocnici šek na 1,2 milionu na plicní ventilátory

„Nevíme, kam až epidemie může zajít. Bojíme se, aby nenastala vážnější situace. A jedním z nejvážnějších příznaků nemoci je selhávání dýchacích funkcí. V tom případě je potřeba pomoci pacientovi právě plicním ventilátorem. Jelikož nevíme, kolik takových pacientů může být, je dobré na to být připravený a plicních ventilátorů mít dostatek," vysvětluje význam daru lékař liberecké nemocnice i doktor fotbalistů Liberce Pavel Buchvald.

Počet nemocných s Covid-19 v Libereckém kraji ve čtvrtek stoupl na 129, přičemž hospitalizaci vyžaduje stav devět pacientů. Krajská nemocnice Liberec má momentálně k dispozici 66 plicních ventilátorů.

„Kdyby bylo nejhůř, každý ventilátor navíc se bude hodit, byť doufám, že taková situace nenastane. Každopádně kdyby nebyl využit přímo v rámci této pandemie, určitě se využije v budoucnu pro další pacienty. Poslední ventilátory jsme dostávali většinou v rámci evropských dotací, v současné chvíli si je nemocnice musí platit sama. Každá taková pomoc zvenčí je pro nás dobrá," doplňuje Buchvald.

Jelikož zároveň působí i jako doktor u libereckých fotbalistů, humanitární sbírky si cení i z dalšího důvodu. „Liberec byl jeden z prvních klubů, který se do pomoci takto zapojil. Jsem na kluky hodně pyšný, obzvlášť když se vzdali určité částky a sami přitom nevědí, jak to bude vypadat dál... Je to krásný krok," dodává Buchvald.

Jak charitativní sbírka probíhala? „Naše vedení se na nás obrátilo s prosbou o pomoc místní nemocnici s tím, že realizační tým vybral nějaké peníze a že se postupně osloví každý v klubu, aby přispěl na nákup plicního ventilátoru. S kluky jsme se domluvili, že se taky složíme a každý přispěl, kolik bylo v jeho možnostech. Celkově se vybralo 750 tisíc korun. Myslím, že je to super," uzavírá gólman Liberce Filip Nguyen.

Liberec ve spolupráci s Jabloncem do pomoci proti novému typu koronaviru zapojil i fanoušky. Zdravotníkům totiž poputuje i výtěžek imaginárního 53. Podještědského derby, které se původně mělo hrát tuto neděli. Kvůli pandemii se sice zápas v původním termínu nesehraje, ovšem fanoušci mají možnost přispět zakoupením vstupenky v ceně 100 korun. Ve středu večer jich bylo prodáno 2312. Prodej potrvá do neděle 5. dubna do 15 hodin.