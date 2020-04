Euforie od srdce, roztrhal sešívaný dres! Dodnes nevím, co se v mojí hlavě stalo, kření se Brazilec

Budiž retro. Když už není možné hrát a přidávat nové zápisy, obracejí se fotbalové kluby do své historie. Pražská Slavia není výjimkou. Řada přišla na jejího bývalého hráče, brazilského útočníka Adauta. „Slavia byla můj život čtyři a půl roku,“ usmívá se velký oblíbenec fanoušků, který oblékl sešívaný dres v roce 2002.

Když se řekne Adauto, většina fanoušků si nejspíš vybaví jeden velmi silný výjev. Jak Brazilec roztrhal přímo na hřišti sešívaný dres.

To bylo tak... Hned po příchodu do Prahy se posila zapojila do bojů v tehdejším Poháru UEFA.

💬 „Miluji Slavii, mám na ní jen nejlepší vzpomínky. Vždy, když se vracím o Česka, bije mi srdce," říká ve velkém rozhovoru pro sešívaný web 🇧🇷 útočník Adauto!



„Skvělá motivace. Přišel jsem jako cizinec a poprvé v životě hrál Pohár UEFA, ve kterém jsem navíc dal góly, což mi všechno hodně zjednodušilo. I proto mám na Slavii jen pozitivní vzpomínky," říká brazilský útočník pro klubový web.

Vzpomínka, která se nedá koupit

Adauto v prodloužení domácího zápasu s Partizanem Bělehrad pojistil postup sešívaných do třetího kola Poháru UEFA 2002/03.

„Takový zápas si samozřejmě pamatuji. Bylo to vynikající, přišel jsem na hřiště v prodloužení, vystřelil na bránu a dal gól. Potom panovala taková atmosféra a euforie v celém týmu, že dodnes nevím, co se v mojí hlavě stalo," vybavuje si přesně i po letech.

„Roztrhl jsem svůj dres a někteří fanoušci říkali, co dělám se slávistickým dresem, proč to trhám. Udělal jsem to ale v obrovské euforii a od srdce. Neuvěřitelná vzpomínka, která se nedá koupit," líčí Adauto.

Práce s mladými ho naplňuje

Svůj bývalý klub neustále sleduje. „Vždy, když přijedu do Česka a na Slavii, bije mi srdce, a když se vracím do Brazílie, bolí to. Miluji Českou republiku a Slavii, hlavně ona pro mě vždy bude speciální," ujišťuje.

Také po konci profesionální kariéry nadále působí ve fotbalovém prostředí.

„Dva roky jsem ředitel klubu, mám na starosti akademii, kategorie U14 až U20. To je moje starost tady v Brazílii."

Práce s mladými ho naplňuje. „Můžu je něco naučit a můžu tady všem, i trenérům, ukazovat, jak funguje evropský fotbal, protože jsem ho sám zažil. Vždycky jim dávám za příklad Slavii a za chvíli se určitě pojedu podívat do Česka, abych viděl, co je v evropském fotbale nové a moderní," těší se Adauto.