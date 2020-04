Kvůli pandemii se do zahraničí nežene, zájem má Plzeň. Vím o tom, říká liberecký Hybš

V létě obránci Matěji Hybšovi skončí v Liberci smlouva, jenže kvůli pandemii koronaviru nyní nikdo neví, kdy přesně to bude. „Blbá doba na to, když vám končí smlouva a vy nevíte vůbec nic,“ říká opora fotbalistů Slovanu, o níž usiluje Plzeň.

Jak reálné je, že se v létě budete stěhovat do Viktorie?

Jedna z variant to je, o jejím zájmu vím. Nicméně Dan Smejkal, můj manažer, mi řekl, že mě budou sledovat a v létě si pak řekneme, co a jak. I na základě toho, jak se bude vyvíjet sezona. Doufám, že se co nejdříve rozběhne, abychom ještě něco předvedli. Ale v tuto chvíli je všude ticho, vše je na mrtvém bodě. Jsem připravený dohrát sezonu v Liberci a myslím, že vše se bude odvíjet od toho, jak bude soutěž pokračovat. V tuhle chvíli má každý svých starostí dost, což platí i pro kluby, které v tuto chvíli neřeší, koho v létě přivedou nebo nepřivedou.

A prodloužení smlouvy v Liberci ve hře je?

V klubu se o tom pochopitelně bavíme. Neříkám, že to není reálné. Už tady budu skoro tři roky a od prvního dne jsem spokojený. Fotbalově, se životem, s bydlením, se vším. Možné to samozřejmě je, ale nic nemůžu potvrdit ani vyvrátit, protože v tuto chvíli nikdo neví nic. Věřím, že brzy to skočí, najedeme na normální režim, který nám poví víc.

Zleva Jakub Pešek, autor druhého gólu Kamso Mara a Achmed Alibekov z Liberce se radují.

Radek Petrášek, ČTK

Hrálo by roli, pokud byste s Libercem vybojovali evropské poháry?

Bylo by úžasné, pokud by se do Liberce zase vrátila Evropa a samozřejmě by to byl faktor, který by mohl v konečném rozhodnutí hrát roli. Byl by to krásný bonus. Nejdřív se však musí dohrát sezona. Na jaře jsme byli krásně rozjetí a je škoda, že nás pandemie tahle zastavila. Myslím, že kdyby se normálně hrálo, máme velkou šanci dostat se nahoru.

Zleva Jiří Texl z Opavy a Kamso Mara z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Nakolik rozhodování o budoucnosti ovlivňuje pandemie?

V zimě jsem měl vizi, že pokud by to šlo, zkusil bych něco v zahraničí. Ať už by to bylo Polsko, Belgie a podobně. Ale v tuto chvíli se nikam do ciziny neženu. Bůh ví, zda to bude vůbec možné, protože nikdo neví, jaká bude situace. V tuto chvíli je podle mě všechno možné.

Právě. Jak je z tohoto pohledu nepříjemné, že vám v červnu vyprší smlouva?

Situace s koronavirem je pro každého nová. Je pravda, že je to blbá doba, když vám končí smlouva a vy nevíte vůbec nic. Jestli vůbec budou chtít kluby platit nové hráče, zda se bude přestupovat, jak vůbec budou kluby fungovat... Takže samozřejmě když v této chvíli máte smlouvu na tři roky, je to lepší, než když vám skončí v létě.

Jan Kuchta z Liberce oslavuje svou trefu proti Opavě.

Radek Petrášek, ČTK

Věříte, že se sezona dohraje?

Věřím. Myslím, že každý věříme a doufáme. V tuto chvíli však záleží na odpovědných lidech. Věřím však, že společnými silami to všechno překonáme a nejen my, ale všechny firmy a podnikatelé se opět rozjedou a budou fungovat zase tak jako dřív.

Jak zvládáte karanténu?

V pohodě. Chodím běhat, s manželkou cvičíme na zahradě. Občas si tam vytánu i balon, kužely a potrénuji i s míčem, což je super. Kdybych měl jenom běhat, tak se z toho asi zblázním. Jinak čas trávíme spolu s manželkou a naším psem. A hodně také čtu. Člověk má najednou čas na věci, na které ho předtím neměl. Myslím, že vše zlé je k něčemu dobré a že tahle situace nepřináší jen samé špatné věci.

Liberecká radost na Letné. Fotbalisté Slovanu Liberec oslavují druhý gól během utkání 21. kola Fortuna ligy na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Mimochodem, co čtete?

Ted zrovna od Dana Millmana Skrytou školu: Návrat pokojného bojovníka. To je takový duchovno. Od doby, kdy jsem přečetl Mnicha, který prodal své ferrari, mám tenhle žánr rád, chytlo mě to. To jsou krásný knížky.

Pomáhají vám i v této době?

Myslím, že mi celkově pomáhají, nejen teď. Jak v profesním, tak osobním životě. Když si člověk z knížky vezme alespoň něco a pořádně se nad tím zamyslí, tak to každému může pootevřít oči a něco mu dát. Mě to baví. Podle mě to má velký smysl. Alespoň já ho tam vidím.

Matěj Hybš a Néstor Albiach během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

Smysl přesahující fotbal mělo i nedělní Podještědské derby. Sice se nehrálo, ale fanoušci obou klubů si přesto zakoupili 3393 vstupenek po stokoruně. Výtěžek dostane Krajská nemocnice Liberec. Jak se vám „kulisa" líbila?

Byla dobrá (usměje se). Je hezký, že se do toho lidi zapojili takovým způsobem. Celkově je to dobrý nápad. Trochu jsem doufal, že se překoná návštěva, která byla na derby v Jablonci minule (3410). O kousek to nevyšlo. Každopádně tím, že to bylo imaginární, je to super částka, která v této době určitě pomůže.