Fillo využil ligovou prázdnotu k doléčení zraněného kolena. Už se těším na kabinu, říká

„Když jsem si uvědomil, jak dlouho budu stát a že mi uteče velký kus jarní části, bylo to pro mě zdrcující. Nebývám zraněný a nejsem zvyklý, abych tak dlouho stál," popisoval Fillo první pocity poté, co absolvoval lékařské vyšetření.

Jenomže liga se nehraje, Fillo tudíž žádný zápas zatím nezmeškal. „Ono to možná vyzní nešťastně, protože to, co se děje teď, si nikdo nepřeje. Ta doba je teď zlá pro každého. Ale je pravda, že kdyby se hrálo a já bych jen z tribuny sledoval, jak mi utíká jeden zápas za druhým, bylo by to pro mě mnohem těžší," řekl klubovému webu Fillo. „Pro fotbalistu není nic horšího než se jen dívat z tribuny. To je ale jenom můj příběh. To, co se teď děje ve světě, je mnohem vážnější," uvedl zkušený fotbalista.

Od zranění už uplynul více jak měsíc. Fillo mezitím odložil berle. „Cítím, že se to lepší, ale v tuto chvíli není důvod někam spěchat. Ono se asi při takovém zranění ani nic uspíšit nedá. Probíhá rehabilitace, takže se postupně posouvám dál," popsal Fillo.

Volný čas věnuje rodině

Volný čas, jehož mají všichni sportovci více než obvykle, věnuje rodině. „Jestli mi tahle doba přinesla něco pozitivního, pak je to čas, který můžu rodině věnovat. To jsem ještě nezažil. Syn Nikolas chodí do druhé třídy základní školy, takže máme dost práce s úkoly. Děláme všechno spolu a i když musím být někdy přísnější, cítím, že nás to stmeluje," svěřil se Fillo.

Martin Fillo z Baníku Ostrava a Jan Vodháněl z Bohemians během utkání 19. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

A v čemu musí na syna přitlačit? „V psaní. To ho nejvíc irituje," pousmál se obránce Baníku. „To učení nám vytváří takový pevný bod toho nynějšího každodenního programu. Ráno vstaneme, nasnídáme se a víme, že teď je na řadě škola. Mít v téhle době, kdy v podstatě nemáme možnost opustit domov a někam si vyrazit, nějaký pevný bod, je podle mě hrozně důležité," popsal Fillo.

V úterý dopoledne Výkonný výboru Fotbalové asociace ČR rozhodl ukončit Amatérské fotbalové soutěže Rozhodnutí se týká soutěží od ČFL a MSFL dolů, tak i pohárových duelů. O osudu první a druhé ligy ale zatím jasno není.

„Moc mi chybí kabina. A každodenní tréninkový režim. Máme opravdu výbornou partu, rozumíme si. A ze dne na den to skončilo. Strašně moc se těším, až se tam zase všichni sejdeme," řekl 34letý fotbalista.