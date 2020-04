Guľa: Kopice chci vidět na hřišti, ne s herní konzolí! Kouč Plzně o nelehkém období, kdy je v Plzni bez rodiny

Od chvíle, co v lednu převzal fotbalovou Plzeň, s ní trenér Adrian Guľa pouze vítězil. Náskok Slavie během úvodních čtyř kol stáhla Viktoria na osm bodů, tedy o celou polovinu. Rozjetý tým ale zastavila pandemie koronaviru. „Zrovna o Velikonocích jsme podle původního rozpisu měli hrát v Edenu... Logicky všichni chceme, aby se soutěž rozběhla. Prioritou však je být zdravý," říká slovenský kouč v rozhovoru pro plzeňský web.

Fotbal je v posledních týdnech na vedlejší koleji. Jak období bez něj snášíte?

Tato doba není jednoduchá pro nikoho, všichni jsme v situaci, která je pro nás nová. Je dobře, že máme možnost v rámci opatření chodit alespoň ven, dá se to zvládnout. Díky tomu lze alespoň nějakým způsobem fungovat. Samozřejmě nám nějaké věci chybí, ale všichni jsme ve stejné situaci. Pro mě je podstatné, že je celá má rodina zdravá. Díky tomu mám energii se dívat dopředu.

Vaši blízcí museli zůstat na Slovensku. Jak odloučení nesete?

Není to jednoduché, ale vím, že se prostě nedá nic dělat. Musím ten stav přijmout. Je důležité, že manželka je velmi silná a skvěle se stará o děti. Jsem k dispozici v maximální možné míře tady, musíme situaci zvládnout.

Vaši svěřenci plní už delší čas individuální tréninkové plány. Jak s nimi udržujete kontakt?

Jsme denně ve spojení, přes speciální aplikaci jsme se měli možnost všichni dohromady vidět a popovídat si. Chtěl jsem, aby si kluci připomněli, že jsme jeden tým. Cítil jsem, že pookřáli. Věřím, že se soutěž, nebo alespoň tréninkový proces, bude moci brzy rozběhnout. Že se díky postupnému uvolňování budeme moci stýkat alespoň v nějakých menších skupinách.

Je důležité udržovat motivaci hráčů v individuální přípravě?

Rozhodně. Jednou věcí je fyzická kondice, hráčům dokážete naplánovat různý počet sérií a podobně. Pro mě je ale podstatné, aby se tak dělo v určité kvalitě. A to už je o nastavení, které je těžší, když jste v karanténě. Bylo pro mě důležité, abychom se v rámci možností viděli aspoň na dálku. Mentální nastavení v individuálním tréninku je důležité, aby ho kluci měli správné a pak ho přenesli i domů. My potřebujeme, aby byli zdraví, aby byly zdravé jejich rodiny. Je důležité mít silnou imunitu.

Momentálně se probírají různé scénáře, jestli se liga dohraje. Spekuluje se o startu v polovině května. Je to reálné?

Nějaký předběžný plán si také připravujeme. Snažíme se, aby hráči byli na případný start připraveni. V Německu a Nizozemsku už mají nějaká předběžná data, kdy by měly startovat soutěže. To by mohlo být takové spouštěcí domino, že se hrát dá. Uvidíme. Já přijmu jakékoli rozhodnutí. Logicky všichni chceme, aby se soutěž rozběhla, prioritou však je být zdravý.

Pokud by se liga rozběhla, program by byl velmi náročný. Zvládaly by týmy po tak dlouhé pauze takový zápřah?

Pro mě neexistuje přípravné či volné období. Buď makáte, nebo nemakáte. Hráč je připravený, nebo není. Pokud ano, dá se hrát středa-sobota. Jde o trenérskou výzvu, ale jsem přesvědčený, že kvalita a šířka plzeňského kádru je dostatečná. Já jsem prostě nastavený tak, že chci, aby mužstvo bylo v maximální možné míře připravené na to, co nás čeká.

Záložník Jan Kopic v době karantény hraje za Viktorii Datart e:LIGu Challenge proti ostatním ligovým hráčům. Sledujete jeho zápasy?

Ano, ve středu jsme měli s hráči ten online meeting, drželi jsme Honzovi palce a hecovali ho. Já ho chci ale každopádně už vidět hlavně na hrací ploše, ne s herní konzolí.

V uplynulých dnech jste se osobně zapojil do několika charitativních akcí Viktorie. Jaký jste z nich měl pocit?

Je super, když se k tomu klub v nelehké situaci postaví takhle. Když využívá kapacity, kterou má, na pomoc druhým. Jak říkal pan Šádek (pozn. - šéf Viktorie): Naše úloha je rozdávat radost na hřišti, a pokud to nejde, musíme se snažit potěšit lidi, kteří to potřebují, jinak. Důležité je, že když se dá pomoci, jsme k dispozici.

Asistent trenéra fotbalové Viktorie Marek Bakoš (vlevo) se záložníkem Janem Kopicem předávají obědy jednohomu z městských strážníků v Plzni.

FCVP

Jaké jste měli bezprostřední reakce například od záchranářů, kterým jste přivezli dresy, nebo od policistů, kterým tento týden Viktoria vozila obědy?

Dozvěděli jsme se zajímavé věci. Například na záchranné službě nám říkali, že pokaždé, když se jedno auto vrátí z výjezdu, podstoupí důkladnou dvouhodinovou kontrolu. Tam si člověk uvědomí, že to, co kolikrát řeší, není vůbec podstatné. Kdyby se na to vykašlali, ohrozí ostatní. Od nich se dá převzít disciplína, preciznost.

Jsou před námi Velikonoce. Co byste lidem popřál?

Aby měli čistou hlavu a především, aby byli zdraví. A měli svůj optimismus, pak se všechno dá zvládat jednodušeji. Přeji jim, aby si velikonoční svátky v rámci možností užili. Holt budou muset šupat pomlázkou online.