Už je to upečené? Nesouhlasili se snižováním platů, byli propuštěni a teď by mohli posílit Plzeň

Dřívější úvahy zřejmě dostávají zřetelnější kontury. Fotbalovou Plzeň by podle slovenských médií mohli posílit záložník Miroslav Káčer a český obránce Filip Kaša. Oba hráči na konci března dostali výpověď v Žilině, která je v likvidaci. Viktoria možné posily nekomentovala.

Co je v celé záležitosti zřejmě velmi podstatné? Káčera i Kašu v minulosti vedl v Žilině současný plzeňský trenér Adrián Guľa a v sezoně 2016/2017 společně slavili mistrovský titul.

Čtyřiadvacetiletý středopolař Káčer je odchovancem a bývalým kapitánem Žiliny, za niž odehrál 212 soutěžních utkání a zaznamenal 37 gólů a 22 asistencí. Dvojnásobný reprezentant se ve věku 16 let a 162 dní stal historicky nejmladším střelcem slovenské nejvyšší soutěže.

Šestadvacetiletý stoper Kaša přišel do Žiliny v roce 2016 z Ostravy a ve 108 zápasech za MŠK vstřelil 13 branek a další tři připravil. Někdejší reprezentant do 21 let v české lize za Baník absolvoval 47 duelů, dal jeden gól a přidal jednu asistenci.

Oba byli ve skupině žilinských hráčů, kteří nesouhlasili s radikálním snížením platu, načež je klub spolu s dalšími 15 fotbalisty propustil.