Pes se schovávat nemusel, bývalému reprezentantovi do 21 let FIFA jde. Chci turnaj vyhrát, říká Knejzlík

Že vše zlé je pro něco dobré, poznal fotbalista Liberce Karel Knejzlík až moc dobře. Bývalému reprezentantovi do 21 let slibnou kariéru surově zasáhly dvakrát přetržené zkřížené kolenní vazy během dvou let, jenže díky tomu teď září ve videohře FIFA.

„Když vloni v září vyšla FIFA 20, byl jsem po operaci. Tedy v ten nejhorší čas, kdy člověk nemůže moc cvičit ani chodit, pouze o berlích. Protože jsem neměl moc co dělat, hrál jsem na play stationu na podzim v podstatě každý den i několik hodin," vysvětluje obránce Liberce, jak se stal mistrem ve fotbale hraném místo v kopačkách na konzoli.

Teď je hlavním favoritem Datart e:Ligy Challenge, kterou si ligoví fotbalisté zpestřují koronavirovou pauzu. „Několik zápasů jsem vyhrál celkem jednoduše, takže chci celý turnaj vyhrát, hodně mě to láká," přiznává zástupce Liberce. Pokud se mu to podaří, získá právo určit příjemce částky 100 000 korun věnovaných Ligovou fotbalovou asociací.

Speciální herní židle k narozeninám

V lize zatím nasbíral čtyři starty a jeho hlavním cílem zůstává návrat na trávníky, přesto mu přítelkyně k narozeninám koupila speciální herní židli. A během videohry se umí i pěkně vzteknout. „Někdy u toho mám docela nervy. I náš pes pozná, kdy se má raději schovat. Už se stalo, že lítaly po bytě i věci. Ale teď se mi zatím dařilo, vedl jsem, takže jsem byl v klidu. Těžší zápasy asi přijdou," říká. Po jasných výhrách nad jabloneckým Janem Matouškem (13:3, 4:1) a zlínským Lukášem Bartošákem (10:1, 2:1) suverénně postoupil do čtvrtfinále.

Neštve ho, že jako sedminásobný reprezentant do 21 let je nyní znám spíš jako hráč FIFA než ligový hráč? „Občas čtu názory, že na hřiště se už nepodívám, tak je dobře, že alespoň ta FIFA mi jde... Ale nic si z toho nedělám. Každý fotbalista nějak tráví volný čas a já si občas zahrál FIFA a prostě to vyšlo až na takovou úroveň," povídá Knejzlík.

Po dvou letech opět v první lize?

Na zápasy e:ligy jde dokonce i sázet. „Není úplně příjemný pocit, když vám píšou lidé, které ani neznáte, ať hlavně vyhraješ, že mají vsazeno. Je to pouze počítačová hra, ve které se může stát cokoliv. Ovšem nejsem typ, který by se nechal ovlivnit. Vím, co umím a věřím, že vyhraju všechny zápasy," říká 23letý levonohý obránce, který v lednu uspěl i v konkurenci profesionálních hráčů, když se na turnaji dostal až do finále. Nyní za největší soupeře považuje olomouckého Víta Beneše a Jana Železníka z Opavy.

Zároveň věří, že si opět po více jak dvou letech znovu zahraje v první lize. „Doufám v to. Po prvním zranění, kdy jsme šel hostovat do Opavy, by šance přišla. Myslím, že herní kvalitu za dva roky neztratíte. Herní praxi zcela jistě, tu musíte znovu nabrat. Je mi však zatím 23 let, což není tolik, abych musel přemýšlet nad tím, že se do toho už nedostanu," uzavírá Knejzlík.