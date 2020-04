Trénovat bez kontaktu? Divné, přiznává Rada. Děkovat za podporu? Vrchol servilnosti, reaguje Klusáček

Mimořádná situace si však vyžaduje mimořádná opatření, a proto jsou všechny kluby vděčné, že budou moci alespoň s nějakou přípravou začít.

„Bude to příjemné, kluci se už těší. Až dosud jenom běhali a připravovali se bez míče, teď přichází zpestření. Alespoň něco navíc. Pochopitelně za přísných hygienických opatření. U nás v Olomouci bude kabina zavřená, před každým tréninkem i po něm budeme dezinfikovat všechny pomůcky, kužele, míče,“ kvituje částečné uvolnění přípravy trenér Hanáků Radoslav Látal.

Trenér Sigmy Olomouc Radoslav Látal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Super, že můžeme konečně na hřiště, i když jen v osmičlenných skupinách. Zatím to máme vymyšlené tak, že se budou na trávníku střídat jedna po druhé. Pro nás trenéry to sice znamená třikrát delší tréninkový proces, ale to nikomu nevadí,“ přiznává liberecký Pavel Hoftych, že pod Ještědem půjdou svou cestou. „Ale o plnohodnotné přípravě budeme moci mluvit až ve chvíli, kdy kluci budou moci chodit do soubojů a absolvovat plnou zátěž.“

„Alespoň že se může rozběhnout takovýto režim a hráči nemusí individuálně běhat někde po lesích, aniž by se potkali s míčem,“ vítá první krůček k návratu do normálního stavu opavský Jiří Balcárek, stejně jako kouč mistrovské Slavie Jindřich Trpišovský.

Ten nastartoval přípravu už v tomto týdnu vždy alespoň s dvojicí hráčů, teď se k nim bude moci připojit šest dalších. „Trénovat ve skupinách představuje určitě posun a jsme za něj rádi. Je to pro hráče důležité nejen po fyzické, ale hlavně i psychické stránce.“

Pražská Sparta sonduje, zda by mohla využít velikosti a rozlehlého prostoru, který jí poskytuje strahovský areál. „Rádi bychom této možnosti využili,“ potvrzuje mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík. „Společné zázemí samozřejmě zůstane uzavřené, hráči budou přijíždět na tréninky samostatně, teď jde ale o to, jestli je možné rozmístit skupinky hráčů na více hřišť, aby cvičení mohla probíhat paralelně. Protože pokud ne, musel by realizační tým trénink pro šest až osm hráčů opakovat asi třikrát.“

V Mladé Boleslavi jsou na tom de facto stejně, protože i areál Městského stadionu je rozlehlý a k přípravě nabízí několik hřišť. „Hráči se mohou rozptýlit, protože nikde nebudou žádní další lidé. Areál je totiž pro veřejnost uzavřený,“ mluví v podobném duchu tiskový mluvčí Středočechů Jiří Koros.

„Na tréninku bude náš lékařský štáb, s nímž jsou hráči rovněž v pravidelném spojení, dodržování všech hygienických opatření je také samozřejmostí. Už teď, kdy hráči trénují alespoň ve dvojicích.“

Trenér Slovácka Martin Svědík.

Vlastimil Vacek, Právo

I trenér Slovácka Martin Svědík vítá, že bude moci s mužstvem znovu obnovit v omezené formě společnou přípravu. „Zatím ovšem váháme, zda začneme už v pondělí. Pokud nebudeme mít signály, že se vedení soutěže podaří vyjednat dřívější než červnový termín znovuzahájení první ligy, asi ještě týden počkáme. Šest týdnů přípravy nám bude bohatě stačit. Vždyť poslední dobou bývá ta klasická mnohdy ještě kratší,“ přemítá.

„Na psychiku hráčů může mít blahodárný vliv, že se konečně potkají. Vyjdou ze zaběhlého stereotypu. Čeká nás velmi zajímavý týden či čtrnáct dní. Doufám, že poté už dostaneme povolení, aby hráči mohli chodit na trénincích i do osobních kontaktů,“ vítá zlínský trenér Bohumil Pánik, že se příprava alespoň v nějaké podobě rozběhne. Pro první společné tréninky zvažuje několik variant.

Zlínský trenér Bohumil Páník.

Vlastimil Vacek, Právo

„Asi se rozdělíme na dvě hřiště. Nácviky s míčem budeme zřejmě střídat s posilováním. Gólmani se budou připravovat odděleně. Chceme zkrátka do puntíku vyhovět všem hygienickým kritériím,“ ujišťuje.

Kouč pražských Bohemians Luděk Klusáček se podobnou euforií jako jeho trenérští kolegové neopájí, natož aby sdílel jejich nadšení.

„Po pěti týdnech individuálního běhání v lese přidáme další měsíc pobíhání a přihrávání si na hřišti. V dostatečně bezpečných vzdálenostech. Přijde mi to absolutně nevyhovující a nevhodné pro přípravu týmu. Podle mého by bylo lepší, pokud je to takhle nastaveno, soutěž zrušit. A začít opravdu ve chvíli, kdy půjde fotbal provozovat v běžných, regulérních podmínkách, protože tohle je výsměch,“ nijak neskrývá kritický postoj.

Luděk Klusáček

Vlastimil Vacek, Právo

„Navíc vláda povoluje něco, co podle mě ani nezakázala, což úplně nechápu. Jsme profesionálové, myslím, že nikde nezaznělo, že by lidé neměli chodit do práce. Nerozumím tedy tomu, když Ligová fotbalová asociace vládě děkuje za vstřícnost a podporu. To mi přijde jako vrchol servilnosti,“ dodává.