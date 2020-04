Coufal reagoval na ministryni: Totálně přes čáru, neměla by to říkat

Totálně přes čáru! Tak hodnotí slávista Vladimír Coufal výroky ministryně financí Aleny Schillerové o tom, že by fotbalisté neměli při pandemii koronaviru žádat o podporu pro OSVČ s tím, že je to v jejich případě nemorální.

„Útočit na morálku je totálně přes čáru," vyjádřil se Coufal v pořadu Tiki Taka O2 TV Sport k tématu nastolenému moderátorem Petrem Svěceným.

„Nevím, jestli zrovna ona (Schillerová) má na to právo, nechci, aby to znělo útočně, ale když nezná realitu, neměla by to říkat," pokračoval Coufal na adresu ministryně.

Ta se podle něj pustila do něčeho, čemu nerozumí. „Jednou se podívá na zprávy na Ronalda a Messiho a myslí si, že takhle si žijou i v české lize," rozohnil se slávistický bek.

Uvedl, že ve druhé lize berou někteří hráči 10 až 12 tisíc korun. „Taky jsem ji hrál, někde se občas stane, že výplata nepřijde včas a dorovnává se to o měsíc později. Nikdo si tam nejezdí ve ferrari, kluci jsou na tom hůř než OSVČ v jiných kategoriích," tvrdil hráč, který působil v Hlučíně, Opavě, Liberci a teď v sedmadvaceti patří mezi služebně nejstarší v Edenu.

Přiznal, že začal dokonce přemýšlet o tom, že by si o pomoc státu pro OSVČ zažádal také a přeposlal ji pak potřebnějším.

„Ale konzultoval jsem to s účetním a asi by mi to nedali," podotkl s tím, že příjem ve Slavii se mu letos nesnížil. „Vytočenej jsem ale nebyl sám, kdyby se to nashromáždilo od deseti patnácti lidí, už by to byly peníze, které mohly někde pomoct," mínil.