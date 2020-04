Skličující chvíle. Bylo to na palici, přiznává slávista

Vidina, že se možná blíží datum, kdy budou zase hrát, vrací do myšlenek fotbalistů elán. Ale v předešlých týdnech zažívali i skličující chvíle. Bez hmatatelnější perspektivy. „Bylo to na palici," přiznává slávista Vladimír Coufal v pořadu O2 TV Sport Tiki Taka.

Denně po přerušení ligy mířil zprvu na výběh do přírody poblíž Brandýsa. „Tři týdny jsme běhali po lese, od ničeho k ničemu, nebaví to, ale musíte to dělat, sem tam jsem si vzal balon a udělal něco mezi stromama, třeba nožičky," líčí slávistický bek.

První dva týdny pro něj ještě byly v pohodě. Pak přišla krize, hlava to nebrala, musel jsem se přemlouvat, abych to doběhal," popisuje dál trénink v bezútěšné době, kdy hráči nevěděli, jaká bude situace.

Ne že by se vše vybarvilo dorůžova. Ale posun tu je. Následoval trénink ve dvojicích. Coufal měl za parťáka Lukáše Masopusta. „Ale ani ve dvou se toho moc vymýšlet nedá, když nemůžete do kontaktu," připomíná. „Příští týden už ale můžeme do větších skupin po šesti sedmi. Těšíme se, že se uvidíme," říká s nadějí.