Deset, deset! Pod Bomberovou taktovkou nadělila Sparta poslední potupný debakl

Blížil se slavný šampionát v Itálii, liga byla ještě společná. Zatímco v hokeji se fanoušci kýžené desítky v soupeřově síti čas od času dočkají i v extralize, ve fotbale se to na stejné úrovni stává jen zřídkakdy. V domácí nejvyšší soutěži se takový výsledek naposledy zrodil ještě před rozdělením Československa, kdy Sparta 20. dubna 1990 rozdrtila na Letné odevzdanou Trnavu 10:1. Hattrickem se blýskl Tomáš Skuhravý.

Kanonádu před necelými čtyřmi tisícovkami diváků odstartoval už v sedmé minutě kanonýr Tomáš Skuhravý. Po něm se ještě do konce prvního poločasu trefili dvakrát Roman Kukleta, Ivan Hašek, Michal Bílek a premiérově v lize i Jiří Novotný.

„Bylo to krásné. Čekal jsem na první gól dlouho. Dokonce snad i tři roky. Bylo to po standardní situaci, když jsem zavřel oči a dorazil balon. Prolétlo to tam a měl jsem strašnou radost. Byli u toho i rodiče s dědou, takže pro mě nádhera," vzpomíná Novotný.

Fotbalová liga 1989/90 - 26. kolo TJ Sparta ČKD Praha - TJ Spartak ZŤS Trnava 10:1 (6:0) Branky: 7., 55. a 88. Skuhravý, 10. a 39. Kukleta, 32. a 72. Hašek, 33. a 49. (druhá z pen.) Bílek, 41. Novotný - 79. Malatinský. Rozhodčí: Ihring - Krchňák, Pekař. Bez karet. Diváci: 3677. Sparta: Stejskal - Bielik, Mlejnek, Novotný, Bílek (69. Podaný) - Němeček, Hašek, Čabala, Kukleta (81. Matta) - Černý, Skuhravý. Trenér: Jozef Jarabinský. Věkový průměr: 26,3. Průměrný počet ligových zápasů: 139. Trnava: Gabriška - Fašiang, Vasilko, Hutta, Hucko (46. Ovad) - Počuch, Klinovský, Gabriel, Solár - Sadloň, Brezina (46. Malatinský). Trenér: Dušan Radolský. Věkový průměr: 26,7. Průměrný počet ligových zápasů: 97.

Po změně stran se mezi střelce podruhé zapsali Bílek, jenž panenkovským penaltovým dloubákem překonal nešťastného brankáře Spartaku Pavla Gábrišku, Hašek a Skuhravý. Posledně jmenovaný završil dvě minuty před koncem hattrick, čestný úspěch hostů zaznamenal až za stavu 0:9 synovec někdejšího slavného trnavského trenéra Antona Malatinského Milan.

Sparťané si čtyři kola před koncem po nejvyšším vítězství v sezoně upevnili první příčku, kterou už udrželi. Svěřenci trenéra Jozefa Jarabinského nakonec ovládli tabulku s pětibodovým náskokem před Baníkem Ostrava a získali čtvrtý titul v řadě. Naopak Trnava se ze sestupových příček už nedostala a pětinásobný mistr po 26 letech sestoupil.

Skuhravý zazářil v Itálii

O několik týdnů později zazářil Skuhravý na mistrovství světa v Itálii, kde se stal s pěti góly druhým nejlepším střelcem šampionátu a vysloužil si lukrativní přestup do FC Janov. Spolu s ním se na postupu do čtvrtfinále podíleli i další sparťané Hašek, Bílek, Jan Stejskal, Július Bielik a Václav Němeček.

Rekordní výhry v československé lize 1942/1943 Zlín - Rakovník 15:1 1947/1948 Slavia - České Budějovice 15:1 1939/1940 Slavia - Kladno 14:1 1951 Gottwaldov - Košice 13:0

V sezoně 1995/96 Spartu málem napodobila Slavia, jejíž nadílka Uherskému Hradišti se nakonec zastavila na skóre 9:1. Osmibrankovým rozdílem zvítězil i Jablonec nad Českými Budějovicemi v roce 1998 a loni Mladá Boleslav v Teplicích. Oba zápasy skončily 8:0, větším rozdílem nikdo v historii samostatné ligy nevyhrál.

Absolutním rekordem nejvyšší soutěže je výsledek 15:1, kterého ve 40. letech minulého století dosáhly Zlín proti Rakovníku a Slavia proti Českým Budějovicím.