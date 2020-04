První doteky za moc nestály. Sparťani už ale zase vědí, jak vypadá míč

Konečně zase v práci. Plnohodnotný trénink samozřejmě vypadá jinak. Mužstvo však alespoň zase může být spolu.

„Během individuální přípravy jsme měli všechno pod kontrolou. Ale všechno bylo specifické. Když nebyly k dispozici posilovny, tak hráči mohli jen běhat a posilovat vlastní vahou. V kondici problém nevidím, ale v herním tréninku s míčem. Přestávka přece jen byla dlouhá," líčí pro klubovou televizi trenér Václav Kotal.

📺 REPORTÁŽ | „Bez kontaktů to není ideální, ale jsme hlavně rádi, že už trénujeme spolu.“



📰 Přečtěte si reportáž z prvního tréninku, prohlédněte si fotky i rozhovor s Václavem Kotalem a Michalem Sáčkem! #acsparta #spartadoma



➡️ https://t.co/oNKmgH0hss pic.twitter.com/fHBvqb4soi — AC Sparta Praha - #spartadoma (@ACSparta_CZ) April 20, 2020

„Teď pracujeme většinou na individuální technice nebo přihrávce. Ale nemůžete do kontaktu, takže vymýšlíte různé situace tak, abychom se co nejvíc blížili tomu, co vyžadujeme v zápasech," dodává kouč Sparty.

Tři hřiště, na každém jeden z členů trenérského štábu, jeden kondiční trenér a skupina maximálně osmi hráčů. Brankáři ve speciálním režimu v rohu jedné z hracích ploch. Tak vypadal více než hodinu a půl dlouhý trénink, který poskládal realizační tým.

Nálada je tady výborná...

„Pauza byla dlouhá, trvala měsíc. Všichni jsme rádi, že jsme zase spolu, je to vidět na náladě. Navíc je krásné počasí... Tréninky ještě nejsou takové, a ani nebudou, ale jsme rádi i za to, že můžeme trénovat aspoň po skupinkách na hřišti," kvituje záložník Michal Sáček.

Sparťanům začal první trénink v omezeném režimu! Na třech hřištích strahovského centra trénují hráči v osmičlenných skupinkách. #acsparta pic.twitter.com/YnvMutxQX1 — AC Sparta Praha - #spartadoma (@ACSparta_CZ) April 20, 2020

Na Strahov dorazili fotbalisté i členové realizačního týmu separátně, každý ve svém voze. Vnitřní prostory tréninkového areálu pak zůstaly uzavřeny. Klub vytvořil týmu podmínky tak, aby odpovídaly vládním nařízením s ohledem na pandemii nového typu koronaviru.

„Hráči musejí přijíždět z domova, tak máme zatím jednofázové tréninky s tím, že jsou delší. Mají kondiční a herní část. Ale potřebujeme co nejdřív povolení k plnohodnotnému tréninku. Jestliže máme začít hrát někdy kolem 30. května nebo dříve, tak bychom samozřejmě potřebovali sehrát i nějaká utkání. Protože trénovat téměř tři měsíce bez hry je složité..." poukazuje trenér Kotal.