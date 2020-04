Rozpočítávání, teploměr, vyplňování dotazníků. I tak začala improvizovaná příprava ligových fotbalistů

Možnost se nabízela všem, ale ne všechny ligové kluby ji využily. Fotbalisté ostravského Baníku, Opavy a Olomouce si dopřáli odklad o den. Kouč Slovácka Martin Svědík dokonce prodloužil svým svěřencům přestávku o další týden. To v pražském Edenu, stejně jako na Strahově, v Plzni, Teplicích či na jihu či severu Čech využili trenéři hned první příležitosti, která se jim v panujícím nouzovém režimu naskytla a s přípravou na ligový restart začali. Samo sebou v improvizovaném režimu...

„Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm," vraceli se fotbalisté do dětských let a rozpočítávali se, aby jich v každé skupině bylo jen osm. Ta jedna venku pod širým nebem posilovala a mučila se s činkami, druhá si na trávníku kopla po půldruhém měsíci zase do míče, přičemž hráči při přihrávkách dbali, aby si balon posílali alespoň na dva metry.

Hlavně že si do něho mohli kopnout.

Ve Zlíně stejně jako v mistrovském Edenu. V rozlehlém areálu na pražském Strahově, kde trénovala Sparta, podobně jako v Dubí, kam se sjeli k přípravě fotbalisté Teplic.

Sláva, jde se na trénink! Sparťan Srdjan Plavšič se opravdu těší...

sparta.cz

„Pánové, nejdřív se bude měřit teplota," upozorňoval své svěřence kouč Severočechů Stanislav Hejkal ještě na stadionu na Stínadlech, kam jeho svěřenci dorazili nejdřív, aby si vyzvedli od kustoda tréninkové vybavení.

A tak zatímco teplický kustod měřil hráčům teplotu, ostatní mířili za klubovým lékařem, který jim kladl otázky dotýkající se toho, zda snad nepřišli do styku s někým, kdo je či byl nakažený koronavirem.

„Už cesta na trénink představovala pro některé hráče komplikaci. Řada jich dojíždí z Prahy a byli zvyklí jezdit autem ve třech či ve čtyřech. Teď musel přijet každý sám," prozrazoval mluvčí teplického klubu Martin Kovařík, že i na zdánlivé detaily se na Stínadlech dohlíželo.

Kouč Václav Kotal vede velmi zvláštní trénink...

sparta.cz

„My měli také všechno pod kontrolou, i když jsme přišli s jiným režimem. Trénujeme sice jednofázově, ale příprava je delší než obvykle. Je totiž rozdělena na kondiční a herní část. S kondicí je ovšem problém, neboť do posilovny hráči nemohou, a proto jen běhají a posilují vlastní vahou," rozpovídat se kouč Sparty Václav Kotal, že musí vymýšlet různé situace, aby bylo vyhověno všem opatřením a nařízením.

Zlínský trenér Bohumil Páník si rady věděl...Činky a různé přístroje na mučení těla nechal vynést z budovy za postranní čáry hřiště, takže jedna skupina mohla na trávníku cvičit přihrávky a vychutnával si doteky míče, zatímco druhá nabírala pod kilogramy železa sílu a výdrž.

Jeho svěřenci byli na přípravu natěšení stejně, jako fotbalisté Plzně. „Obrovskou výhodou je náš tréninkový areál, kde máme dostatečný počet skvěle připravených trávníků. Řešili jsme celý trénink do detailů, aby hráči byli vždy v požadovaném rozestupu, aby se neshlukovali a nebyl tam kontakt," rozpovídal se trenér Viktorie Adrian Guľa, že se snažil myslet na všechno. I proto třeba vyobcoval brankáře ze tří hřišť s přírodní trávou na umělku, aby byla všechna nařízení a opatření dodržena do puntíku.

Trenér Adrian Guľa při prvním společném tréninku Plzně po "koronavirové" přestávce.

FCVP

S jedním však nepočítal. Až ho zarazilo, s jakou obrovskou chutí se plzeňští fotbalisté pustili po více než měsíci do přípravy.

„Až jsme je museli i trochu krotit. Musíme být obezřetní a hlídat případné svalové odezvy, aby se nikdo nezranil," přiznával rozesmátý Guľa po prvním tréninku. Jen ligový start plánovaný zatím pořád až na 8. června v něm už tolik radosti nevyvolává.