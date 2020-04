Ať se Schillerová vzdá svých výhod! Fotbalisté běsní nad prohlášením ministryně financí

„Nechám to na fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct o pětadvacet tisíc. Myslím si, že by neměli." Nedávné prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové, vyřčené v souvislosti s příspěvkem státu pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné, mezi které spadají profesionální fotbalisté), zafungovalo mezi tuzemskými hráči jako rozbuška. Zákonitě. Je totiž zcestnou iluzí, že si každý z hráčů první, či dokonce druhé ligy žije nad poměry.

Na sociálních sítích mezi tuzemskými profesionály padají ostrá slova, političce mnozí z fotbalistů vzkazují: Nevíte, která bije, fotbalu nerozumíte. A navrhují, aby se vzdala řady nadstandardních, finančně náročných výhod, které jí k funkci náleží...

„Ve skupině na WhatsAppu jsme to komentovali, padala i slova, která nejdou zveřejnit. Paní ministryně fotbalu nerozumí. Vždyť spousta mladých kluků v lize nemá ani dvacet tisíc korun hrubého," nechápe kapitán Bohemians 1905 Josef Jindřišek.

Klub od Botiče je jedním z mnoha na české profesionální scéně, které si finančně nemůžou vyskakovat. To samé Karviná, Zlín, Teplice, Příbram. Mladíci, kteří v A-týmech začínají, pobírají okolo 15 tisíc korun. Ti, co občas naskočí do utkání, se dostanou lehce nad třicet tisíc. A jelikož v českém fotbale jsou převažující položkou v příjmech bonusy z odehraných zápasů, pobírá nyní spousta hráčů daleko nižší částku, než je průměrná měsíční mzda v zemi. Ke konci roku 2019 činila 36 144 korun...

„Šikovný zedník bere stoprocentně víc než řada našich hráčů," vyslovil pod podmínkou anonymity holý fakt jeden z manažerů tuzemského prvoligového klubu. „Kluci, kteří přijdou do áčka z rezervního týmu, dorostu či z druhé ligy a nastupují minimálně, se nedostanou ani na dvacet tisíc korun," přitakává další ze zástupců klubu bojujícího v letošní sezoně o záchranu. Pochopitelně se jedná o hrubou částku, z níž hráči jako osoby samostatně výdělečně činné musí zaplatit sociální i zdravotní pojištění a odvést daně.

Podle dostupných informací jsou smlouvy v klubech druhé poloviny tabulky rozděleny do tří kategorií. Mezi nejlépe vydělávající zvyšující průměrnou částku patří jen hrstka vyvolených, valnou část kádru naleznete ve druhé skupině pobírající odměny mezi dvaceti až čtyřiceti tisíci korunami hrubého. Druhou nejpočetnější skupinou jsou pak hráči v nejnižší platové kategorii.

„Líbilo se mi vyjádření slávisty Vládi Coufala. Řekl to přesně: Kluci ze Sparty, Slavie a Plzně berou velké peníze, o příspěvek by určitě nežádali pro sebe, nýbrž by ho poskytli jako dar na nějakou potřebnou věc. Mám dojem, že tyto kluky paní ministryně naštvala, o peníze teď na just požádají," myslí si Jindřišek.

„Kdybychom my, fotbalisté, měli řešit, že do Číny pošleme darem roušky a stát je za pár týdnů za desítky milionů nakoupí zase zpátky... Nás pak bude paní ministryně posuzovat, že nemáme žádat o pětadvacet tisíc? Vzhledem k počtu profesionálů v Česku se jedná o miliony. Ona má od státu velké výhody: bydlení, služební auto, řidiče. Ať se těchto věcí vzdá a ušetří státu peníze," říká Jindřišek.