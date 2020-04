Sýkora věří, že jeho letní tábor pro malé talenty bude. Jsem celoživotním optimistou, tvrdí

„Jsem celoživotním optimistou a nepropadám panice. Věřím, že se liga dohraje a že třeba svoje dětské tábory v létě přeci jen budu moci uskutečnit. Je důležité, aby se všechno postupně začalo vracet do normálu a společnost mohla být v tomto směru pozitivní," říká 26letý ofenzivní univerzál, jenž v Jablonci hostuje ze Slavie.

Kousek přání se mu již vyplnil. Po dlouhé pauze mohl se spoluhráči znovu potrénovat, byť zatím v omezeném režimu. „Je to zvláštní, když víceméně můžete jen běhat či dělat individuální cvičení maximálně ve dvojicích. Snad se to brzy ještě více rozvolní. Žádná sláva to není, ovšem alespoň něco," konstatuje Sýkora. Karanténu trávil na vesnici u rodičů v Červeném Poříčí. „Prvních čtrnáct dnů ještě šlo, ale pak to začalo být dlouhé," připouští.

Vedle fotbalu začal vloni na podzim i podnikat. Se svým kamarádem a bývalým basketbalistou Lukášem Krejčím založil módní značku BYJS. Během šesti měsíců se mu prodej oblečení přes e-shop začal rozjíždět.

„Přiznám se, že jsem to ani nečekal a byl z toho mile překvapený. Chvilku to sice trvalo, na začátku jsme měli jednu, maximálně dvě objednávky denně, ale po Novém roce se to docela rozjelo," vypráví Sýkora. Momentálně je internetový obchod v rekonstrukci, jak moc tedy očekává, že jeho opětovné otevření ovlivní předvídaná ekonomická krize způsobená virovou pandemií?

„Asi ho to určitým způsobem zbrzdí, ale na druhou stranu mě to nějak hodně neovlivňuje. Už na začátku jsme si řekli, že to děláme proto, že nás to baví, a ne abychom z toho měli rychlý stabilní měsíční příjem. V tomhle zůstáváme nohama na zemi. Nevadí nám půl roku či rok počkat. Situaci se budeme určitě přizpůsobovat, ale nevykašleme se na to kvůli tomu, že následující půl rok by měl stát za prd," slibuje.

A stejně tak věří, že v létě přeci jen bude moci uskutečnit již třetí ročník fotbalového tábora pro školáky. „Oba turnusy jsou v plánu až na přelomu července a srpna, takže zatím to necháváme otevřené s tím, že máme nějaký termín, do kterého se rozhodneme. Samozřejmě záleží na rozhodnutí vlády, ale nemyslím si, že by se tábor vůbec nekonal," zůstává Sýkora optimistou.