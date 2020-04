Konečně balon. Těšili jsme se jako malí kluci, rozplývají se hráči Olomouce na startu přípravy

Společnou přípravu a s míčem zahájili v úterý také fotbalisté Olomouce. Do areálu Androva stadionu dorazili již převlečení vesměs vlastními auty, někteří na kolech. Přímo na trávníku, kde nechyběla nařízená dezinfekce, trénovali postupně ve třech skupinách po osmi, gólmani samostatně. Na závěr absolvovali několikakilometrový výběh. A všichni si to užívali.

„Jsme rádi, že jsme zpátky na hřišti. Kluky jsme rozdělili podle postů, aby v každé skupině byli praváci i leváci, defenzivní i ofenzivní hráči. K míči se dostali po měsíci a půl, takže to bylo takové více rozběhové s kombinací daleko od sebe, prostě volnější a bez kontaktu," řekl Právu olomoucký lodivod Radoslav Látal.

Radost z pohybu v kolektivu z hráčů přímo vyzařovala. „Těšili jsme se na tento první společný trénink jako malí kluci. Konečně jsme viděli balon. Sice nám trochu překážel, ale to je v této chvíli jedno. Nějaké přihrávkové cvičení jsme měli, a to je vždycky lepší, než když se pořád dokola proháníte někde po lese či parku. Pro mě to však zase takový rozdíl nebyl. Já na hřišti stejně jenom běhám," smál se středopolař Radim Breite.

Hráči Olomouce se s míčem potkali po měsíci a půl.

Petr Marek, Právo

„Bylo to dlouhé, ubíjející. Jinak to však asi nešlo. Prostě jsme to jako všichni museli vydržet. Naštěstí už začínáme fungovat normálně. Počasí přeje, paráda," liboval si i krajní obránce či záložník Martin Hála. S balonem se podle vlastních slov potkal v době pandemie v úterý poprvé.

„Neměl jsem kde. Doma v obýváku bych maximálně něco rozbil. Hned jsem si s ním sice netykal, ale po pěti minutách, pár kontaktech, to už bylo lepší. Myslím, že za pár dnů to bude zase v pohodě," konstatoval s tím, že běhání, byť v přírodě, ho moc nebavilo. „Nemám ho rád. Když jsem si splnil, co nám trenéři stanovili, nepřidával jsem si. Ven jsem vyrážel raději se psem," prozradil osmadvacetiletý fotbalista.

Stejně jako jeho spoluhráči ale v individuální přípravě nic neošidil. „Vše bylo naprosto v pořádku. Hráči po každém tréninku museli své podklady poslat prostřednictvím GPS kondičnímu kouči. Přehled máme," konstatoval trenér Sigmy.

Posteskl si ale také, že ani nynější příprava není ideální. „Je to bez soubojů, tudíž bez důrazu, tedy takové mrtvé. A, ač už jsme alespoň částečně spolu, kabina chybí," prohlásil Látal. „Kontakt po internetu v našem sportu, jak jsme to praktikovali dosud, není to pravé. Fotbal je především o partě," přitakával trenérovi Breite.

Vůbec nejhorší podle kouče Hanáků je ale nejistota. „Nevíme, kdy začneme zase hrát. Hovořilo se o 8. červnu, teď se objevily spekulace, že by to mohlo být o čtrnáct dnů dříve. Pevný termín však znám není, a to je pro nás trenéry špatné. Chystat hráče na něco, kdy nevíte, co začne, je problém," zdůraznil Látal.

Samotní hráči termíny tolik neřeší, ale sezonu by dokončit chtěli. „I kdyby to mělo být bez diváků. Zápasy budou sice jako přáteláky, ale pořád lepší než nic. My si to přejeme i kvůli domácímu poháru, kde jsme v semifinále," dodal Hála.