Příbramský boss Starka havaroval na kole. Skončil v nemocnici a v sádře

„Pravidelně jezdíme s manželkou Kateřinou na vyjížďky. Užíváme si pobytu v přírodě. Jak jsem ale starej, tak jsem blbej. Ani nevím, jak se to stalo, byl to mžik. Asi jsem zrovna nedával pozor a už jsem byl na tvrdé zemi. Skončil jsem v nemocnici s pohmožděninami, nejvíc to odneslo zápěstí. Absolvoval jsem několik vyšetření včetně CT a dostal sádru. Lékaři teď vyhodnocují, jestli budou zápěstí operovat. Modřin a jelit mám po celém těle nepočítaně. Jsem rád, že vůbec chodím,“ říkal už v pohodě do telefonu.

Havárie ale neznamenala, že by přestal pracovat. „Dokončili jsme jednání s hráči o snížení platů. Domluvili jsme se, že snížení bude v rozmezí od deseti do třiceti procent podle výše jejich platu a rodinné situace. Těm, co berou nejméně, jsme snížili plat o těch deset procent. Hráčů, kterých se týká vyšší hranice, tu tolik nemáme. Samozřejmě pro nikoho to nebylo příjemné, ale fotbalisti i ostatní, jichž se to týkalo, přijali opatření s porozuměním,“ dodal Starka.