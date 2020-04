Přál bych si, aby vše bylo v normálu, v dohrání sezony ale nevěřím, myslí si Laštůvka

Trénovat doma je pro brankáře možná ještě složitější než pro fotbalistu v poli. Techniku s míčem, kterou můžou jeho spoluhráči pilovat klidně i v kuchyni, zas tolik nepotřebuje. Pořádnou střelu, kterou by mohl chytit do náruče, si tak gólman Baníku Ostrava Jan Laštůvka užil v tomto týdnu poprvé od začátku března, kdy ligu přerušila pandemie nemoci covid-19.

„Nálada je lepší, na hřišti je nás více, i když to pořád není klasický tréninkový proces. Pořád je to v takové nejistotě, protože se připravujeme a nevíme na kdy. Řekli 8. června, možná dřív. Nikdo neví," řekl zkušený brankář.

A přidal, že v dohrání sezóny příliš nevěří. „Nevím. Můj názor je, že se nedohraje. Samozřejmě bych chtěl, aby se hrálo a bylo všechno v normálu, protože by lidi přišli na jiné myšlenky. Ale moc tomu nevěřím. Většina sportů už do odpískala, navíc by se hrálo bez diváků a to by to bylo hodně zvláštní. Speciálně my v Baníku hrajeme díky fanouškům vlastně každý zápas doma," přemítal Laštůvka.

„Na druhou stranu, kdyby se to teď ukončilo, byla by v nevýhodě mužstva z druhé ligy a musel by se hledat nějaký kompromis. Dokážu si představit, že by dva nejlepší z druhé ligy postoupili, liga by se rozšířila a příští rok by se třeba už nehrála nadstavba. Ale to jsou jen mé představy."

Specifický trénink

Baník, stejně jako všechny ligové týmy, rozdělil kádr na několik osmičlenných tréninkových skupin. Hráči se věnují tomu, co jde provádět v minimálně dvoumetrových rozestupech - technice s míčem, přihrávkám, střelbě. „Rozestupy se daří dodržovat, při střelbě taky. Minulý týden jsme měli tréninky jen po dvojicích, ani to nebyl problém. Pocity jsou teď ale lepší, na hřišti už se nás potkává víc a tréninkový proces je zajímavější. Jen si to musíme hlídat," popisoval Laštůvka.

Nedobrovolné volno trávil dom v Karviné. Při běhání v parku potkával i protihráče z tamního MFK. „Běhali tam ti jejich Brazilci, nebo koho to tam mají," smál se. „Naštěstí mám park hned vedle baráku, hodně času jsem strávil tam. V mém věku je to těžší v tom, že je složité si to nějak rozvrhnout. Už se nemůžu honit jako před deseti nebo pěti roky. Nejde do toho bušit každý den," přiblížil 37letý rodák z Havířova.

Doma má tři děti, i na něj proto dolehla přerušená školní výuka. „Malý má pět, ten je v klidu. Dcerky, starší má devatenáct, mladší má deset, to mají jinak, ty se holt učí online. Ale zase jsme si říkali, že kdyby to takhle měly rok, tak mají známky lepší. Učitelé asi teď trochu zavírají oči a holky mají známky lepší," usmíval se Laštůvka a přiznal, že s učivem nepomáhá.

„Pro rady si nechodí. Viděl jsem pár příkladů a je to už fakt hodně dávno. Už bych jim v tom asi nepomohl," připomněl.