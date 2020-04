Budeme se dívat, těší se na slavnou výhru nad Spartou Laštůvka se Svěrkošem

Tehdy utkání sledovalo přes 17 tisíc diváků a vstupenky na toto utkání jsou v prodeji opět. Fandové i bývalí hráči jich koupili už několik tisíc. Výtěžek půjde na fotbalovou mládež v Ostravě.

„První, co mi naskočí, jsou vyprodané Bazaly. Skvělý zápas a špatný terén. Bylo ještě v době před mistrovskou sezonou, u které jsem už nebyl, a kdy byly Bazaly plné pak už téměř pravidelně. Ale na jaře roku 2003 to byl doslova šok, když byl stadión najednou vyprodaný," vzpomínal Václav Svěrkoš, který vstřelil úvodní gól Baníku z pokutového kopu.

„Dostal jsem se tehdy s míčem do šestnáctky a měl jsem před sebou už jen Zdeňka Grygeru. Píchnul jsem si to kolem něho, ale víc, než jsem chtěl. Balon mi uskočil a mi už nezbylo než hledat nějaký kontakt se Zdeňkem. Ale nějak jsem ho nemohl najít, tak jsem spadl... Rozhodčí stál v nějakém nepříznivém úhlu, tak to pískl. Bylo to přísné, samozřejmě. A hrdý na to ani po letech nejsem. Ale chtěl jsem prostě vyhrát, v takové chvíli člověk moc nepřemýšlí," vrátil se Svěrkoš k momentu, po kterém domácí srovnali na 1:1.

Zářil i Mario Lička

Další dva góly Ostravy pří výhře 3:2 vstřelil Mario Lička, góly Sparty dali Lukáš Zelenka a exbaníkovec Libor Sionko, který překonal tehdy 21letého brankáře Jana Laštůvku, který hájí branku Baníku i v současnosti.

„Je super, že si takový zápas můžeme připomenout. Byl jsem tehdy ještě hodně mladý a moc si to utkání už nevybavuji. Snad jen, že jsem u druhého gólu nějak vyrazil centr a někdo mi to vrátil do brány. Ale vyhráli jsme, takže super. Tyhle zápasy se Spartou byly vždycky parádní. A další sezona byla mistrovská," připomněl Laštůvka, že o rok později Baník získal pohár pro českého ligového mistra.