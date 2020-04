Jednička Slavie zvládala dril na Ještědu kvůli náhradníkovi. A hádala se s přítelkyní při kartách

Netajíte, že nejste zrovna tréninkový typ a zejména individuální příprava je pro vás jako mučírna. Jak jste snášel období nouzového stavu, kdy nebylo možné trénovat v kolektivu?

No z pohledu udržení formy a fyzické kondice to bylo peklo (směje se). Běhání, tím spíše individuální, není moje silná stránka. Vždy jsem nesnášel podobný charakter tréninků. A teď jsme to měli šest týdnů. Mojí záchranou se stal kolega ze Slavie Přéma Kovář.

Představoval pro vás motivaci?

Bydlíme oba v Liberci. Takže jsme se scházeli v lese u Ještědu a běhali společně. Když běhal on, vydržel jsem i já. Jsem přesně ten typ, který se neumí na samotný běh vyhecovat. Ale Přéma je v tomhle směru unikát. Já bych se nekousnul. Ale jeho zásluhou jsem zadaný plán splnil do puntíku.

Romelu Lukaku z Interu Milán obchází brankáře Slavie Praha Ondřeje Koláře během utkání základní skupiny Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

Měli brankáři ve srovnání s ostatními hráči Slavie úlevy?

Kluci v poli měli z hlediska běhání větší dávky. Ale my jsme absolvovali ve finále stejnou porci. Kvůli udržení výbušnosti jsme měli v plánech skákání přes švihadlo, běhání schodů, posilování středu těla. V těchto činnostech jsem byl zase já oporou Přémovi, protože on švihadlo zrovna nemiluje. Navíc jsme si pravidelně volali s našimi brankářskými trenéry Štěpánem Kolářem a Radkem Černým, aby věděli, jak se cítíme.

Pokud pominete trénink, jak jste trávil dlouhé týdny nouzového stavu?

Klikou bylo dobré počasí. Koupil jsem gril a prakticky denně jsme s přítelkyní grilovali. Hodně jsem se v tomhle oboru zlepšil. Pomáhal jsem rodičům žijícím v Liberci s domácími pracemi na baráku, hráli jsme hodně her. S přítelkyní pak karty. To byl největší zdroj našich hádek, protože jsem vyhrával a vytáčel ji. A ve finále jsme se pustili do přestavby bytu. Musím říct, že pro psychiku byly minulé týdny jako lázně.

Odpočinul jste si po předešlém permanentním fotbalovém zápřahu?

Celý loňský rok jsme byli jako na kolotoči. Liga, pak Evropská liga, domácí pohár, reprezentační povinnosti, v průběhu podzimu pak Liga mistrů. Měli jsme v nohách spoustu zápasů. Fyzicky si člověk odpočine za týden nebo čtrnáct dnů. Ale byli jsme pořád na cestách, bez rodiny, bez přátel. Už toho bylo moc. V daném směru nám dlouhá pauza určitě pomůže a do další fáze sezony půjdeme psychicky silnější.

Brankář Slavie Ondřej Kolář.

Vlastimil Vacek, Právo

Dost možná to bude třeba, protože pokud se budou hrát na podzim evropské poháry, velmi pravděpodobně nebude v létě prostor ani na minimální dovolenou.

Už jsme to se spoluhráči řešili. Modelů pokračování sezony je spousta. Ale je pravděpodobné, že skutečně pojedeme nonstop. Myslím, že to není dobře. Ale nemá smysl předjímat. Musíme počkat a uvidíme, co vlastně bude možné. Ať už hlediska zápasů doma či v zahraničí, s čímž zase souvisí možnost cestování.

Ulevilo se vám hodně, když jste se mohli sejít k tréninku, byť jen v osmičlenných skupinách?

Obrovsky. Pro mě šlo o skvělou zprávu. Už jsem měl individuálních tréninků plné zuby. Navíc jsme zvyklí být prakticky celý rok v kolektivu. A teď jsme byli dlouhé týdny doma. Ale stejně jsme zůstávali ve spojení. Hodinu, někdy hodinu a půl jsme si telefonovali přes telefonní aplikaci, kam se může připojit každý ze šatny. Takové videokonferenční hovory jsme měli večer pravidelně.

Ze záběrů a fotografií je patrné, že tréninky absolvujete s nákrčníkem přes ústa a nos. Jak moc vás netradiční doplněk limituje?

Absolvoval jsem s ním i veškeré běhání. Měl jsem pokaždé pocit, že se dusím. Ale pravidla jsem dodržoval. A snažím se i na tréninku. U nás brankářů je to složitější. Když skočím po balonu, občas mi nákrčník spadne. Navíc v okamžiku intenzivnějšího cvičení, kdy tepová frekvence hodně vystřelí, je těžké přes nákrčník vše udýchat. Ale musíme to vydržet.

Od pátku došlo k dalšímu uvolnění pravidel. Dostali jste od vedení klubu informaci, jak zásadně se dotknou plnění fotbalových povinností?

Je evidentní, že se blýská na lepší časy. Nicméně ještě nějakou chvíli určitě budeme trénovat jen ve skupinách, bez kontaktů a soubojů. A na faktu, že se ligová utkání budou hrát bez diváků se nic nezmění určitě.

Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář během derby na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Informace se hodně liší. Ale podle některých zdrojů se bez fanoušků na tribunách bude dohrávat nejen stávající ročník, ale příznivci nebudou na zápasech ani v prvních měsících další sezony.

V případě Slavie nejde o prázdné heslo, že jsou fanoušci dvanáctým hráčem. Jsme zvyklí na velkou podporu. Zažil jsem v Edenu zápas bez diváků v průběhu loňského léta, kdy jsme hostili Liberec. A bylo to jako přátelák. Emoce bez fanoušků jsou úplně jiné.

Ať už bude soutěž pokračovat 8. června nebo o týden dříve, budete téměř tři měsíce bez soutěžního zápasu. Sehrát přátelská utkání nebude zřejmě možné. Dokážete si představit, jak budou první zápasy vypadat?

Tak dlouhou pauzu jsem nikdy nezažil ani v žákovském věku. Nezbývá než doufat, že vláda umožní co nejdříve v rámci tréninků kontakty a soubojové věci, tudíž bude možné sehrát alespoň modelový zápas v rámci klubu. Ale je téměř jisté, že první ostré utkání bude vypadat, jako když se sejde parta cizích lidí na fotbálek.