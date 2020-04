Díky koronavirové pauze možná stihne závěr sezony. Vrátím se silnější, hlásí obránce Zlína Vraštil

Loni v červnu přestoupil z Brna do Zlína, avšak kvůli vážnému zranění kolena v přátelském zápase v rámci letní přípravy v Rakousku ještě obránce Lukáš Vraštil (26) dres ševců v ligovém utkání neoblékl. Nucené přerušení nejvyšší fotbalové soutěže ale dalo bývalému reprezentantovi do 21 let a někdejšímu hráči Baníku a Mladé Boleslavi reálnou naději, že by závěr sezony mohl ještě stihnout.

Jak se vyvíjí vaše léčba?

Myslím, že dobře. Doma v Železnici posiluju, jezdím na kole a v poslední době začínám stále víc běhat.

Do míče ještě kopat nemůžete?

Do normálního fotbalového ještě ne. Zatím si kopu s malým molitanovým balonkem o zeď. Cítím ale, že se den po dni a týden po týdnu posouvám někam dopředu.

Máte už v hlavě termín, kdy byste měl být stoprocentně zdravotně v pořádku a připravený plně se zapojit do přípravy se zlínským mužstvem?

Žádné konkrétní datum jsem si nestanovil. Stresovalo by mě to. Věřím, že to bude zhruba za měsíc nebo měsíc a půl. Dalo by mi to šanci stihnout v této sezoně několik posledních utkání. Moc to ale neřeším. Půjde mi hlavně o kvalitu přípravy, nikoli o to, abych honil minuty na hřišti. Pokud naskočím do zápasů až v dalším prvoligovém ročníku, nebudu z toho dělat velkou vědu.

Jak jste se vyrovnával s tím, že vás obrovská smůla připravila skoro o rok fotbalové kariéry?

Myslím, že jsem to skousával docela dobře, byť mně léčení zkomplikovala ještě trombóza. Nepřepadaly mě žádné depky ani jsem nebyl přehnaně smutný. Beru to tak, že mně nešťastná událost měla asi něco ukázat. Možná jsem k fotbalu přistupoval trochu na sílu, snad jsem byl až moc urputný. Snažím se myslet pozitivně. To, co nyní prožívám, mě žene vpřed. Říkám si, že všechno zlé je vždycky pro něco dobré.

Kolik času denně se teď věnujete přípravě?

Zhruba pět či šest hodin trénuju. S následnou regenerací a rehabilitací to dá dohromady kolem osmi hodin.

Zbývá vám čas ještě na něco jiného?

Pozitivní je, že jsme teď s manželkou spolu víc než obvykle. Věnuju se taky trochu škole, dokončuju magisterské studium na brněnské Masarykově univerzitě. Bude ze mě kondiční trenér. Jinak ale u notebooku moc nevysedávám, počítačové hry ani playstationy mě nikdy nebraly.

Jste v kontaktu se zlínským klubem?

Ano. S trenérem Páníkem se paradoxně znám víc ze semináře o sportovní výživě než z fotbalového prostředí. Volali jsme si, on dobře ví, v jaké situaci jsem. Řekl mi, ať se dál připravuju sám. Ve Zlíně bych byl v tomto období zbytečný. Popřál mi, ať se po uzdravení vrátím k mužstvu silný.

Lukáš Vraštil v dresu Brna.

Těšíte se, až se zase připojíte k týmu?

Samozřejmě. Strašně moc. Těžko se to dá slovy vypovědět.

Věříte, že si za Zlín v dohledné době ligu zahrajete?

Rozhodně. Kdybych v to nevěřil, skoro rok bych takhle tvrdě nepracoval. Pokládám toto období za velkou zkoušku, která mě posune někam dál. Jsem přesvědčený, že se vrátím na hřiště silnější a lepší, než jsem byl dosud.

Zlínu nevyšel start do jarní části prvoligové soutěže. Zvládne vaše mužstvo závěr sezony?

Nepochybuji o tom. Pevně věřím, že se posuneme ze současné čtrnácté barážové příčky výš. V nucené pauze si kluci odpočali fyzicky i psychicky. Ve Zlíně je určitě natolik kvalitní a zkušený kádr, abychom získali ve zbývajících duelech dostatek bodů a bez velkých nervů se zachránili. Samozřejmě za předpokladu, že se liga po pauze skutečně znovu rozběhne.

Píšete si nebo voláte s některými zlínskými fotbalisty?

Občas si napíšu s útočníkem Poznarem či s brankářem Rakovanem.

Vedení Fastavu se dohodlo se sousedním Slováckem na odehrání virtuálního charitativního derby první květnový den, jehož výtěžek půjde na konto zlínské a hradišťské nemocnice. Chystáte se taky zapojit?

Určitě ano. Zakoupím přes počítač vstupenky nejen pro mě, ale i celou rodinu. Aspoň tímto způsobem poděkujeme lékařům, sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu za to, jak současnou náročnou situaci zvládají. Málokdo z nás si asi umí představit, jak obrovskému psychickému tlaku jsou vystaveni.

Počítáte s tím, že v létě asi nestihnete žádnou velkou dovolenou, když se stávající prvoligový ročník pravděpodobně protáhne minimálně do poloviny července?

Já si ani žádné volno neplánoval. I kdyby nějaké bylo, budu stejně dohánět tréninkové manko.

Jste ve spojení s některými hráči Zbrojovky, jejíž dres jste ještě v minulé sezoně oblékal?

Občas ano. Můj odchod z Brna proběhl v pohodě, fandím klukům, aby se na druhý pokus do ligy vrátili. Buď přímo z prvního místa, anebo přes baráž.

A co kdyby došlo na barážový dvojzápas mezi Zlínem a Zbrojovkou?

Tak to by bylo pro mě hodně pikantní. Rozhodně bych si to ale nepřál. Jsem přesvědčený, že k němu nedojde. Jak už jsem říkal, věřím, že se se Zlínem v lize zachráníme bez baráže.