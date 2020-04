Trpišovský byl pro Slavii nejdřív nedosažitelný, líčí Tvrdík. Proč tak často šéf chodí do kabiny?

Fanoušci sešívaných se mají na co těšit. Od pondělka se začne prodávat kniha Totální sezona o mimořádném období fotbalové Slavie. Hned na úvod se čtenáři třeba dozvědí, jak probíhalo angažování trenéra Jindřicha Trpišovského a jeho realizačního týmu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík zase prozradí, že úspěšného kouče získal až na druhý pokus. „Uvažovali jsme o něm již při předchozí volbě trenéra, ale v té době byl ještě pro Slavii nedosažitelný,“ vzpomíná Tvrdík.

Všechno vlastně začalo v prosinci 2017. Angažování trenéra Jindřicha Trpišovského a jeho realizačního týmu přitom pro vedení klubu představovalo víc než těžkou volbu.

„Byla to jedna z nejtěžších situací, co jsem ve Slavii, a bylo to nesmírně těžké rozhodování," vzpomíná Jaroslav Tvrdík v jednom ze šesti původních rozhovorů, které vyprávění příběhu doplňují.

„Za Jaroslavem Šilhavým stála dlouhá série výher včetně zisku mistrovského titulu v sezoně 2017/2018. Patří mu respekt za to, co ve Slavii vykonal a velmi si ho lidsky vážím. Všichni jsme však cítili, že tým má větší potenciál, že může předvádět stabilně lepší a dominantnější výkony nejen v lize, ale především v evropských zápasech, které jsme chtěli dlouhodobě hrát," líčí šéf klubu.

Když pak mužstvo neuspělo v zápase s Astanou a vypadlo z Evropské ligy ve skupině, rozhodnutí bylo definitivní.

Na Slavii skoro vždy našel recept

„Jindřich Trpišovský byl mojí první volbou. Uvažovali jsme o něm již při předchozí volbě trenéra, ale v té době byl ještě pro Slavii nedosažitelný," poukazuje Tvrdík.

Trpišovského vždycky obdivoval. „Byl jediný trenér, který na Slavii skoro vždy našel recept, a líbil se nám jeho styl fotbalu a uvažování. Mnozí o našem rozhodnutí nebyli přesvědčeni, ale myslím si, že dnes už nikdo ani náznakem nepochybuje, že to byla jednoznačně nejlepší volba," pochvaluje si předseda představenstva.

Jindřich Trpišovský a Jaroslav Tvrdík před utkáním Ligy mistrů s Borussií Dortmund.

Tvrdík je trochu netradiční funkcionář. S fotbalisty je hodně v kontaktu. Na rozdíl od jiných šéfů klubu si s hráči tyká, povídá si s nimi a chodí do kabiny.

Tým měl hodnotu přes miliardu korun

„Jsem rád, když mohu být s týmem, když vidím, jak funguje, když vím, co hráči řeší a mohu jim třeba i nějak pomoci. Je pro mě důležité, aby o naše hráče bylo postaráno, aby se stejně jako lidé, kteří s nimi pracují, cítili dobře a měli ve Slavii silné zázemí, stabilitu a oporu a mohli se soustředit jenom na hru. A nejde jenom o to, že hráči jsou velká investice Slavie, kdy podle Transfermarktu měl tým hodnotu přes miliardu korun," vysvětluje šéf klubu.

Lpí na přátelských vztazích a úžasné atmosféře, která v kabině vládne. „Jsem rád, když mohu spolu s nimi sdílet radost z vítězství, ale také jsem tam, když prohrajeme a je potřeba motivovat hráče, abychom šli do dalšího utkání se vztyčenou hlavou," zdůrazňuje Tvrdík.

Titulní stránka Totální sezony

