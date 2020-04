Plzeň vsadila na osvědčenou metodu. Kupuje dalšího bývalého hráče Sparty

Sázka na exsparťany se jim dlouhodobě vyplácí. Smlouvu na tři roky teď podepsal s Viktorií Plzeň fotbalový obránce Matěj Hybš. Platit bude od sezony 2020/21. Pro současného beka Liberce půjde o jeho páté angažmá v české lize. Bývalý mládežnický reprezentant odstartoval svou kariéru v pražské Spartě, odkud postupně zamířil také na hostování do Jihlavy a Jablonce. V září 2017 přestoupil do libereckého Slovanu, ve kterém působí dodnes.

Se Spartou získal double. Na další trofeje už bude od příští sezony cílit s Viktorií.

„Přestup do Plzně vnímám jako velký posun vpřed, další krok v plnění mých snů," líčí Matěj Hybš na klubovém webu. „V Liberci jsem byl od prvního dne spokojený a vděčím mu za strašně moc, teď je ale další etapa. Plzeň je velký a perspektivní klub se skvělým zázemím. Co jsem mohl poznat, tak všichni jsou nastavení, jak bych chtěl - s touhou se zlepšovat a chtít vyhrávat," těší se obdivovatel brazilské legendy Ronaldinha.

„Matěj je velmi zajímavým a rychlostním typem hráče, který nás zaujal. Po vzájemné debatě a shodě se sportovním ředitelem i trenérem jsme se rozhodli jej oslovit a jsme rádi, že ho v nové sezoně budeme moci vídat ve viktoriánském dresu. Přejeme mu, aby se mu v Plzni líbilo a hlavně dařilo," kvituje generální manažer Adolf Šádek.

„Jsem rád, že můžeme v týmu na novou sezonu přivítat dalšího kvalitního hráče. Nejen z pohledu, co má za sebou, ale i z pohledu jeho parametrů a zkušeností věříme, že bude pro celou Viktorku přínosem," přidává se trenér Adrian Guľa.

Jde si pro Ligu mistrů

Hybš má v lize na kontě 143 odehraných duelů, vstřetlil šest branek a přidal devět asistencí. Rád se podílí i na tvorbě hry, což dokazuje počet přihrávek v této sezoně - celkem jich bylo již 1208, pouze osm hráčů v lize jich vyslalo víc.

(Zleva) Jakub Brabec, Pavel Kadeřábek a Matěj Hybš během tréninku jedenadvacítky.

Vlastimil Vacek, Právo

Na kontě má i zápasy v Evropské lize. Například v sezoně 2012/13 měl možnost si za Spartu zahrát dvakrát proti Chelsea, předkola Ligy mistrů si vyzkoušel v roce 2015 proti CSKA Moskva. Čtyři duely odehrál v základní skupině EL v sezoně 2015/16 (proti Asterasu Tripolis a Schalke).

„Jdu do klubu, který má nejvyšší ambice, chce vyhrávat tituly a hrát evropské poháry. Přesně to chci i já. Chci si zasloužit místo v sestavě, vyhrát další titul a chci slyšet před zápasem na hřišti znělku Ligy mistrů. Jsou to velké sny, ale ty člověk musí mít, aby byl úspěšný," těší se mistr ligy 2013/14.

„O Matěje jsme registrovali i zájem ze zahraničí, nicméně zájem z Viktorky byl ze všech největší, jednání velmi konkrétní a rychlá a hráče určitě přesvědčila i komunikace s vedením klubu a hlavním trenérem," dodává Daniel Smejkal z agentury IFM-M, jež hráče zastupuje.