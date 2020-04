Hovorka maká na návratu, přibrzdila ho však karanténa. Proces jsem musel omezit, říká stoper Slavie

„Několik týdnů jsou zavřené posilovny, bazény, což mě v rekonvalescenci přibrzdilo. Omezené podmínky ale nemám jenom já, ale úplně všichni," podotýká Hovorka. Než Česko vyhlásilo ochranná opatření proti nákaze, postupoval podle plánu. Všechno šlo skvěle.

„Nastavili jsme si věci týkající se rehabilitace s panem doktorem Zemanem, který mi v Plzni operoval vazy na pravém koleně před lety. Byl pro mě proto jasnou volbou. A také s fyzioterapeutem Danem Müllerem, se kterým spolupracuju dlouhodobě, plus s kluky - fyzioterapeuty ze Slavie. Všechno perfektně klapalo. Bohužel proces jsem musel omezit. Ale jsem se všemi v kontaktu, jak to jde, pracujeme, abych se dal do kupy," dodává 26letý obránce.

David Hovorka ze Slavie Praha během utkání základní skupiny Ligy mistrů s Dortmundem.

Vlastimil Vacek, Právo

Nejvíc lituje, že nemůže využívat bazén. Voda je nejen při zraněních kolen významný pomocník. „Pohybem zatěžujete klouby, voda odlehčuje. Zapojujete v ní i jiné svaly. Moc mi pomáhala po trénincích, které jsem absolvoval na suchu. Chodil jsem do bazénku už v první fázi po operaci, abych koleno co nejdřív rozhýbal. Měl jsem ještě berle, musel jsem dávat pozor, abych neupadl. Poslední týdny holt hledám kompromisy," uvádí Hovorka, který se nyní soustřeďuje na nabrání silových parametrů. Aby se mohl zapojovat postupně do přípravy s týmem.

Luis Suárez (vlevo) z Barcelony a David Hovorka ze Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

Na míč je ale ještě brzy. Kdy se se spoluhráči zase bude prohánět s balonem u nohy, nechce předpovídat. „Prostě až mi řekne tělo, podniknu další krok dopředu. Zatím jedu zmiňovanou silovou přípravu. Dá se říct, že nemám žádný problém, na koleno nemusím brát větší ohledy," těší Hovorku. Stejné období zažíval před třemi lety, nynější rekonvalescenci proto bere s nadhledem.

„Předtím jsem z ní byl víc nervózní. Neříkám, že bych se teď nebál, koleno musím respektovat. Ale přijímám věci pozitivněji," podotýká stoper Slavie, který na podzim chytil životní formu. V Lize mistrů uhlídal obávaného Lukaka, svedl spoustu vítězných soubojů s hvězdným Messim, navrch obdržel premiérovou pozvánku do národního týmu.

Hovorka a spol.: Derby je naše!

Vlastimil Vacek, Právo

„Vypadl jsem z toho kolotoče ve strašně fajn období. Ani jsem nedoufal, že bych takové zápasy mohl někdy zažít. Ale zřejmě to tak mělo být. Prostě, nemá smysl ohlížet se, co bylo, nebo co mohlo být. Ale koukat se, co je teď, co bude dál. Především doufám, že půjde mimo fotbal všechno podle představ. Jestli se mi bude dařit na hřišti nebo nebude, je další věc," uzavírá Hovorka.