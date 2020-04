A co když se liga nedohraje? Nebude vyhlášen mistr a nikdo nesestoupí!

Dohrajte své ligové soutěže, pokud to bude jen trochu možné, apeluje v posledních týdnech UEFA. Češi už svůj plán mají. Pandemie ustupuje, přísná opatření se rozvolňují.

Největší strašák přesto zůstává. Stále hrozí také eventualita, že ligu se nepodaří dokončit.

Pak by muselo být přijato zvláštní opatření.

"V okamžiku, kdy by soutěž nemohla být dohrána, tak by v podstatě došlo k tomu, že by pořadí nebylo určeno. Nebyl by vyhlášen ani vítěz ligy, ani sestupující," uvedl v rozhovoru pro ČT sport Dušan Svoboda, předseda LFA.

Pak by ovšem sedmičlenný ligový výbor musel rozhodnout o účastnících evropských pohárů.

"A tam bychom striktně dodržovali doporučení UEFA, která jsou dána. Říkají jasně, že v okamžiku, kdy vyšší moc znemožní dohrání soutěžního ročníku do konce července, tak pak se má vycházet z aktuálního pořadí z tabulky," poukazuje Svoboda.

Bundesliga je inspirací

LFA nyní ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravuje soubor opatření, za jakých by se měly zápasy hrát. "Je to velká technikálie. Velmi se inspirujeme manuálem pro německou bundesligu, protože se domnívám, že asi nic preciznějšího bychom nevymysleli," přiznává Svoboda.

Ligový výbor LFA v pondělí schválil, že první i druhá liga se znovuzahájí 25. května. Na 12. května také svolal Ligové grémium profesionálních klubů, kde musejí zástupci všech 32 klubů první a druhé ligy schválit prodloužení sezony přes 30. červen, protože v červenci za běžných okolností začíná nový ročník.

Problémem mohou být končící hráčské smlouvy, příkladem může být třeba případ sparťanského záložníka Guélora Kangy.