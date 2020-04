Mladá Boleslav má smůlu. Útočník Slovácka v létě posílí ostravský Baník

„Baník je klub s velkými ambicemi a já to beru jako krok dopředu. Současně se ale stále naplno soustředím na angažmá ve Slovácku a jsem připraven udělat maximum, abychom dobře rozehranou sezonu dotáhli do úspěšného konce," řekl Tomáš Zajíc.

Ještě v lednu, kdy se jak Mladá Boleslav, tak Baník na středomořském ostrově Malta účastnili Tipsport Cupu, se zdál přestup Zajíce do středočeského klubu domluvený. Kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber se netajil tím, že by autora šesti ligových branek v této sezoně bral okamžitě. „Měl by přijít ještě jeden útočník. Jednáme, ale ještě s námi není," odpověděl Weber na otázku, zda Zajíc nahradí ruského kanonýra Nikolaje Komličenka, který odešel do Dynama Moskva.

Útočník Tomáš Zajíc střílí úvodní gól v utkání kvalifikace ME 2019 hráčů do 21 let proti San Marinu.

Vlastimil Vacek, Právo

Sám Zajíc na začátku jarní části aktuální sezony odchod do Mladé Boleslavi i přiznal, když odmítl v Uherském Hradišti podepsat novou smlouvu. „Boleslav mě chtěla už nyní, ale na jaře zůstanu. Slíbil jsem to trenérovi," nechal se slyšet Zajíc.

Semih Kaya ze Sparty a Tomáš Zajíc ze Slovácka.

Vlastimil Vacek, Právo

Pak svět zasáhla pandemie onemocnění covid-19 a liga si dala dlouhou pauzu, ve které se Zajícovy priority zcela proměnily. Z nástupce Rusa Komličenka se Zajíc nejspíše promění v náhradu za 38letého Milana Baroše, který se stále potýká se zraněním a konec jeho profesionální kariéry se zdá být neodvratný.

Sezonu nicméně dohraje rodák z jihomoravského Suchova v dresu Slovácka. A na začátku nového ročníku Fortuna ligy se popere o místo na hrotu Baníku s Nemanjou Kuzmanovičem, Tomášem Smolou a nedávným parťákem ze Slovácka Ondřejem Šašinkou.

Ondřej Mihálik (č.17) a Tomáš Zajíc oslavují gól na 2:0 během utkání kvalifikace ME 2019 hráčů do 21 let se Sna Marinem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je to perspektivní hráč, který má předpoklady pro další růst. V třiadvaceti letech mít na kontě už dvacet pět gólů v lize, to je velice dobrá vizitka. A i typologicky se nám do týmu hodí. Neméně důležitým faktorem bylo i to, že s Ondrou Šašinkou na podzim ve Slovácku vytvořili velice úderné duo, a věříme, že by to mohlo fungovat i u nás. Probírali jsme to samozřejmě i s trenérem Lubošem Kozlem a jsme rádi, že se to nakonec povedlo uskutečnit," řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Marek Jankulovski.

Tomáš Zajíc prožil celou dosavadní kariéru ve Slovácku a Baník pro něj bude teprve druhým profesionálním angažmá. Zájem o něj měly ale i další prvoligové kluby. „Když se před časem otevřela možnost tento transfer realizovat, neváhali jsme a vstoupili jsme do hry. Gólových útočníků, navíc s takovou perspektivou, je na českém trhu pomálu," uvedl výkonný ředitel FC Baník Ostrava Michal Bělák.

Zajíc nebude jediným fotbalistou, který vymění dres Slovácka za angažmá v Ostravě. Stejným směrem v létě zamíří také obránce Jan Juroška.