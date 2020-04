Rivalové doplňují soupisky. Slavia nasadí do bitvy střelce z posledního derby

Mladíci mají zelenou. Sparta po bok Adama Hložka staví Adama Karabce. Slavia zase avizuje, že Lukáše Provoda doplní v turnaji Petar Musa.

Chorvatský útočník se ukázal být ideálním žolíkem, v posledním derby v Edenu zachránil v nastavení sešívaným remízu 1:1.

Teď ho čeká trochu jiné derby, esportové.

„Moc se těším! Je to skvělá zábava, jsem rád, že si spolu FIFA zahrajeme a uděláme tak aspoň trochu radost fanouškům," hlásí se Musa na klubovém webu na pomoc Provodovi.

První derby za dospělé

Právě jeho kolega Slavii nedávno reprezentoval v esportovém ligovém turnaji. Pevně však věří, že nyní s Musou zaznamená větší úspěch. „Před turnajem jsem věřil, že budu rovnocenným soupeřem, ale poznal jsem, na jaké úrovni se dá FIFA hrát. Doufejme, že do 10. května ještě stihnu trochu potrénovat a podám lepší výkony než v turnaji. Teď je na trénink víc času, nemám aktuálně ani školu, takže můžu v klidu trénovat," ujišťuje Provod.

🎮 | Lukáše Provoda doplní při vyvrcholení virtuálního derby útočník Petar Musa! 🤝 #derbypomaha



📰 OHLASY ➡️ https://t.co/A5OY1Tuf7E pic.twitter.com/AMo1a4zEfy — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 28, 2020

Sparta vsadí na dvojici Adamů.

DERBY POMÁHÁ | 🎮 Dalším hráčem, který za Spartu 10. května nastoupí proti Slavii bude Adam Karabec! 👦



„I když to nebude normální fotbal, těším se, že si konečně zahraju za áčko proti Slavii. A pomůžeme dobré věci!“ #derbypomaha



➡ https://t.co/qZgCYZjl9v pic.twitter.com/G6bSYXvjjb — AC Sparta Praha - #spartadoma (@ACSparta_CZ) April 28, 2020

"Přiznám se, že už se těším, bude to poprvé v dospělých, co si zahraju proti Slavii. Je to teda trošku něco jiného než normální fotbal, ale i tak se těším. Hlavně ale jde o dobrou věc, je vždycky dobře, když se pomáhá," usmívá se Karabec.

Vedle současných hráčů si zahrají také bývalí hráči, slavní fanoušci a esportoví hráči.