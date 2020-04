Nikdy nezapomeneme, Šury! Před rokem přišel černý den českého fotbalu

Tři slova určená do nebe. Nikdy nezapomene, Šury! Nejen Sparta si připomíná černý den českého fotbalu. Dnes je to přesně rok, co zemřel Josef Šural. Reprezentant zahynul 29. dubna 2019 při autonehodě minibusu, kterým se s dalšími hráči Alanyasporu vracel z utkání turecké ligy. Bývalému hráči Brna, Liberce a Sparty bylo 28 let, zanechal po sobě manželku Denisu a dvě dcery.