Charitativní turnaj ve videohře FIFA 20 vyhrál Trmal ze Slovácka

Turnaje se zúčastnilo dvanáct vybraných fotbalistů z nejvyšší soutěže. V semifinále Trmal dvakrát zdolal plzeňského záložníka Jana Kopice, Železník si ve slezském derby poradil s ostravským gólmanem Lumírem Čížem a vyhrál 2:1 na zápasy.

Ve vyrovnaném finále Trmal nejprve s Barcelonou zvítězil 2:1, pak uspěl Železník a s Piemonte Calcio, což je ve FIFA 20 název Juventusu Turín bez licence, soupeře porazil 1:0 po prodloužení. V rozhodující třetím duelu brankář Slovácka triumfoval 3:2 opět gólem v prodloužení.

Brankář Slovácka Matouš Trmal během utkání v Ďolíčku.

Vlastimil Vacek, Právo

"Já jsem to hlavně před startem turnaje vůbec nečekal. Ani ve snu by mě nenapadlo, že bych mohl vyhrát," uvedl Trmal pro web Slovácka. "Myslím, že to bylo kvalitní finále. Držel jsem míč a snažil jsem se kombinovat, ale Lukáš pozorně bránil. Nakonec mé vítězství bylo asi zasloužené," přidal reprezentant do 21 let.

Datart e:LIGA Challenge zná svého vítěze! Stal se jím Matouš Trmal z @1_FCS 🏆 Jednadvacetiletý brankář tak bude mít možnost určit organizaci, která obdrží finanční dar ve výši 100 tisíc korun z nadačního fondu LFA Zelený život na boj proti koronaviru ⤵️ https://t.co/Wqybd2Xjod — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) April 29, 2020

Třetí místo vybojoval Číž, který porazil Kopice 2:1 na zápasy.

Stříbrný Železník uznal kvality celkového vítěze. „Matyho jsem sledoval. Koukal jsem, jak hraje a musím říct, že to ovládá fantasticky. Hodně držel balon, těžko se mu bral. Spíš jsem tak jen bránil a chodil do brejků. Myslím, že diváci viděli asi zasloužené finále, bohužel ne se šťastným koncem pro mě. Prohra ve finále samozřejmě mrzí, ale kdybych prohrál smolným gólem, štvalo by mě to víc. Maty si vítězství zasloužil víc," uznává na klubovém webu útočník.

Matouš Trmal má za sebou finálový den DATART e:LIGA challenge který nakonec celý ovládl, když v dramatickém finále porazil Lukáše Železníka z Opavy 2:1 na zápasy...



Cesta do finále vedla přes semifinálový souboj s plzeňským Kopicem, kterého zdolal 3:0 a ve druhém zápase 4:2. pic.twitter.com/S8KCcIM3Jo — 1.FC Slovácko 😷 💙 (@1_FCS) April 29, 2020

Skončil tedy těsně pod vrcholem. „Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budu ve finále, byl bych rád, ale teď jsem samozřejmě trochu zklamaný. Když už jsem se dostal tak daleko, chtěl jsem vyhrát. Velký úspěch pro mě bylo už to, že se mi podařilo vyřadit Karlose (Knejzlíka - pozn. red.) ve čtvrtfinále," těší Železníka.