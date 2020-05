Potvrzeno: Plzeň získala dvě posily ze Žiliny!

„Zareagovali jsme na situaci, která nastala v Žilině. Jsem rád, že můžeme v našem kádru přivítat hned dva nesmírně kvalitní fotbalisty. Jak Miro Káčer, tak Filip Kaša patřili k oporám týmu a velmi dobře je ze společného působení zná i trenér Guľa. I to byl důležitý faktor během jednání. Věřím, že oba budou přínosem a posilami pro náš již tak velmi kvalitní kádr," říká k příchodu dvojice posil generální manažer Adolf Šádek.

Realizaci transferů vítá také kouč Adrian Guľa, který Káčera a Kašu vedl v Žilině v mistrovské sezoně 2016/2017.

„Věřím, že pro Viktorku budou přínosem. Jejich typologie by nám mohla do týmu přinést to, co je potřebné. Filip má velmi dobré fyzické a rychlostní parametry. V kombinaci s našimi výbornými hráči věříme, že by to směrem do budoucnosti mohl být hodně zajímavý přínos. Miro je velmi pracovitý, má velký akční rádius, je dostatečně rychlý. Na svůj věk je i mimořádně zkušený. Jejich charakter i mentalitu znám a pevně věřím, že do kabiny zapadnou," uvedl Guľa.

Káčer s Kašou doufají, že si v Doosan Aréně zahrají evropské poháry. „Pro mě je to nová výzva. Plzeň je velký klub evropských parametrů, který mě může v kariéře dále posunout. Doufám, že pomůžu k tomu, abychom hráli evropské poháry a samozřejmě získali i titul v domácí soutěži," podotkl 24letý Káčer. „Přišel jsem udělat maximum pro tým, chci se prosadit do základu a být prospěšný," doplnil 26letý Kaša.