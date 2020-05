Epidemiolog Maďar: Prvoligové kluby hráče testovat nemusí, do karantény by však šel celý tým!

Ligová fotbalová asociace by chtěla obnovit nejvyšší soutěž od 25. května a kluby o tom budou v úterý rozhodovat na ligovém grémiu. Soutěž by se hrála bez diváků a LFA také jednala s ministerstvem zdravotnictví o dalších opatřeních, podle Maďara bylo klubům pravidelné testování hráčů pouze doporučeno.

Kluby zajímalo, jestli mají v případě pozitivního nálezu záruku, že celý tým neskončí v karanténě. "Řekli jsme jim, že absolutně žádnou. Samozřejmě se z logiky věci k nim musí přistupovat úplně stejně jako k ostatním občanům této země," uvedl Maďar.

"Proběhne klasické epidemiologické šetření, a kdyby se ukázalo, že je někdo pozitivní, jeho blízké kontakty by na nějakou dobu v karanténě skončily," přidal epidemiolog, podle kterého by mohly kluby zavést systém, jenž funguje například v nemocnicích.

"Mají určené týmy, které se vzájemně nepotkávají. Něco podobného lze aplikovat ve fotbalovém klubu ve smyslu, že máte minimálně dva hráče na jednu pozici a bylo by dobré, kdyby se potkávali co nejméně," pokračoval Maďar.

Kdy se vratí fanoušci?

Podle předsedy LFA Dušana Svobody bude asociace o dopadech případných pozitivních testů ještě s ministerstvem jednat. "Je to poslední a nejklíčovější otázka. Předpokládáme, že budeme testovat 1300 až 1500 lidí, a to je tak velký vzorek, že tam může dojít k záchytu. Plošné karantény pro celé týmy by byly velká komplikace, takže hledáme kompromis, který by neohrozil odehrání zápasů," řekl Svoboda.

Maďar také uvedl, že pokud by došlo k dalšímu uvolnění vládních opatření, mohli by se na tribuny v brzké době vrátit i diváci. Od 25. května by totiž mohl být navýšen počet lidí na jedné akci na 500, do něj by se ale nadále započítávali hráči, realizační týmy, ale například i televizní štáby. Na klubech by pak bylo, aby si rozhodly, kdo by vyplnil zbývající povolenou kapacitu. Maďar předpokládá, že by šlo o partnery a sponzory klubů.

Nejvyšší soutěž, která byla přerušena v polovině března, má za sebou nekompletních 24 kol. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o účast v první lize. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.