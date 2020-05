Věřím, že soutěže dohrajeme. Celé týmy by do karantény nešly, testy zaplatí LFA, tvrdí její šéf

V úterý se uskuteční ligové grémium. Jednou z otázek bude prodloužení sezony za termín 30. června. Jaký výsledek očekáváte a kolik hlasů je potřeba ke schválení?

Pevně doufám, že nám kluby dají mandát obě soutěže dokončit i v červenci. Ke schválení prodloužení soutěžního ročníku je potřeba vždy nadpoloviční většina hlasů klubů příslušné soutěže. Každá liga hlasuje zvlášť. Je tedy nutné, aby s tím souhlasilo nejméně devět klubů Fortuna:Ligy a devět klubů Fortuna Národní Ligy.

Některým hráčům skončí posledního června smlouvy a budou moci odejít. Může s tím LFA něco udělat, nebo případné prodloužení smlouvy je čistě záležitostí klubů a hráčů?

Do smluvního vztahu mezi hráčem a klubem nemůže vstupovat třetí subjekt a uměle ji prodloužit. Na druhou stranu ale věřím, že dohoda bude ve většině případu možná. Kluby budou chtít, aby ti hráči zápasy odehráli a pro hráče bude také přínosné, když budou moci hrát soutěžní utkání, protože nikde jinde stejně nebudou moci hrát.

Ligových zápasů se může zúčastnit celkem 130 lidí. Kdo všechno do tohoto počtu spadá?

Hráči, realizační týmy, organizační pracovníci, podavači míčů, zástupci medii a televizních společnosti a další lidé, nezbytní pro uskutečnění zápasů. Vzhledem k tomu, že dochází postupně k rozvolňování vládou stanovených opatření a existuje již varianta, že od 25. května budou povoleny akce s účastí až 500 osob, tak v tomto ohledu velké komplikace nečekáme.

Máte připraven program zápasů, v jakých časových termínech se uskuteční, když budou bez diváků, aby jich mohly odvysílat co nejvíce televize?

Ano, samozřejmě už mezitím připravujeme herní schéma a termíny obou soutěží. Tim, že se ale bude hrát bez diváků, tak nám to situaci trochu ulehčuje. Hrací schéma jednotlivých kol budeme chtít nastavit tak, aby se zápasy nepřekrývaly nebo co nejméně. Nemusíme řešit třeba otázku, jak se v případě pozdějšího skončení zápasu dostanou fanoušci domů nebo naopak u dřívějšího začátku zápasu případné kolize s jejich pracovními povinnostmi.

Kolik zápasů z jednoho kola fanoušci uvidí?

Televizní schéma se nezmění. Tedy alespoň ve smyslu, že už před samotnou nucenou přestávkou mohli fanoušci sledovat všechna utkání FORTUNA:LIGY na O2 TV. Tak tomu bude i nyní.

Jak se vejde do kalendáře semifinále a finále domácího poháru?

Samozřejmě s termíny pro dohrání MOL Cupu při sestavování kalendáře počítáme. Vítěz poháru musí být znám před koncem nadstavbové části, abychom věděli, zda je nutné hrát kvalifikační utkání o Evropskou ligu. Finále bude na programu mezi jednotlivými koly nadstavby a semifinále mezi 30. kolem a začátkem nadstavbové části.

Kdy by měla sezona skončit?

Už víme, že se nám nepodaří soutěžní ročník dokončit do konce června. Klubům v úterý předkládáme k odsouhlasení prodloužení sezony 2019/2020 do konce července s tím, že 14. července by se odehrály odvety baráže a ideálně by tak skončil soutěžní ročník. O titulu by se rozhodlo pátým kolem nadstavby 8. července.

Budou fotbalisté a realizační týmy testování na koronavirus a jak často?

Ano, půjde o plošné testování všech hráčů a realizačních týmů. Kdy a v jaké frekvenci ještě není stanoveno.

Kdo testy zaplatí, některé kluby na to mít nebudou?

Plošné testování bude hradit LFA.

Co se bude dít, když se někde objeví pozitivně testovaný hráč, půjde do karantény celý tým a jak by soutěž dohrál?

Forma karanténních opatření se ještě upřesňuje, ale nepůjde o plošnou karanténu celých týmu.

Apeloval jste na kluby, aby soutěž dohrály, nebo UEFA české zástupce nezařadí do příštího ročníku evropských pohárů. Jak přesně zní tato „výhrůžka"?

Nikdo nám ničím nevyhrožuje. Jedná se o důrazné doporučení. Prostě pro nedohrání soutěže musíte mít jasné a silné důvody a ty u nás v tuto chvíli nevidím. To, že situace je složitá a nekomfortní je jasné a je s tím dohráním spojena řada komplikací, ale naší povinností a elementární odpovědností je učinit maximum pro to, aby se liga dohrála, pokud nám to okolnosti dovolí. Je to naše odpovědnost vůči fanouškům, vůči hráčům a taky vůči našim partnerům. Netvrdím, jak se mě někdo snaží podsouvat, že chci ligu dohrát za každou cenu, za cenu neadekvátních rizik. Proti tomu se ohrazuji. Pouze říkám, že je třeba udělat maximum.

Může také dojít k situaci, že se liga nedohraje z rozhodnutí vlády, zasáhne tzv. vyšší moc. Byl by vyhlášen mistr, kdo by sestoupil a kdo postoupil a koho byste poslali do evropských pohárů?

Soutěžní řády na tyto situace myslí. V případě FORTUNA:LIGY by se nevyhlašoval mistr, ani by nikdo nesestupoval. Ohledně pozic do evropských pohárů bychom postupovali dle doporučení UEFA.

V jakém termínu by měl začít nový ročník Fortuna:Ligy a FNL?

Aktuálně pracujeme s termínem o posledním víkendu v srpnu pro nejvyšší soutěž, pro druhou ligu je možné zahájení už o týden dříve, ale ještě to není definitivní. Záleží i na tom, jak bude nastavený mezinárodní termínový kalendář.