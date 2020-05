Jablonecký kapitán Hübschman horuje pro dohrání ligy: Snad situace nikdo zneužívat nebude!

Hlasujete tedy pro dohrání ligy?

Určitě ano, i když naši pozici v lize už asi nevylepšíme a z tohoto pohledu by pro nás jako Jablonec bylo možná lepší, kdyby liga skončila a my zůstali třetí. Ale myslím, že každý chce hrát a být na hřišti, ne individuálně trénovat nebo sedět doma. Pokud bude jakákoliv možnost sezonu dohrát a situace to dovolí, jsem jednoznačně pro dohrání ročníku a pak po nějaké mini přestávce pro nový regulérní ročník.

Co říkáte spekulacím, že někdo by se díky předčasnému konci mohl vyhnout například sestupu, divíte se tomu?

Nedivím. Rozumím tomu, že pro někoho to může být výhodné a pro někoho zase ne. Jenže když se na to budu koukat jen ze sportovního hlediska, sezona by se měla dohrát. Otázkou je, jestli celá nebo bez nadstavby. Byl bych však nejraději, pokud by se liga dohrála tak, jak bylo původně domluvené. Tedy i s nadstavbou, aby si nikdo nemohl stěžovat, že je soutěž neregulérní a že mu pět zápasů chybí. Bylo by lepší, kdyby se liga dohrála celá a nespekulovalo se o tom, že toho někdo využívá.

A co říkáte námitkám zpochybňující regulérnost z toho pohledu, že některé kluby nemají na náročné anglické týdny stavěný kádr, když se podmínky změnily až v průběhu soutěže?

Ve spoustě ligách se hraje v takovém režimu. Týmy v tomto modelu nebudou tolik trénovat a soustředit se budou jen na zápasy. A pokud se budeme bavit o zraněních, ta mohou nastat i v mužstvu, které je na to připravené. Samozřejmě v těch větších klubech s většími ambicemi mají více hráčů a víc alternativ, ale nemyslím si, že by kdokoliv začínal s tím, že bude mít jedenáct dvanáct hráčů a teď najednou řešil problém, s kým bude hrát. Pochopitelně jde spíše o kvalitu. Pokud někomu vypadnou tři čtyři klíčoví hráči, ovlivní to jeho výkon, ovšem netvrdil bych, že tím je soutěž neregulérní. Větší týmy třeba budou muset dát příležitost hráčům, kteří ji dosud tolik nedostávali, menší zase budou muset sáhnout třeba do béček. Jenže nikdo neví, jak to bude a tohle jsou jen takové scénáře, za které se schovávají ti, kteří hrát nechtějí.

Vám letos bude už 39 let, vy se takového zápřahu nebojíte?

Podle mě by každý fotbalista měl mít radost, že může hrát. Jsem jedině rád, kdyby to takhle bylo. Takhle nabitý program jsem zažil a tréninky jsou pak jiné, než když se připravujete od ledna nějaké dva měsíce na start, hrajete jen přáteláky a trénujete. Ta motivace je úplně jiná než u soutěžních zápasů, pro které to podle mě všichni dělají.

Nebojíte se případu Drážďan, které se kvůli pozitivním nálezům ocitly v karanténě?

Tohle se může stát všude. Ovšem shodit to ze stolu bez toho, aby se to vyzkoušelo, je hrozně jednoduché. Podle mě je lepší to zkusit tak jako bundesliga, v nějakém režimu s testy a věcmi k tomu náležejícími, a ostatní řešit, až to přijde. Takhle děláme závěry ještě předem a už hledáme berličky, proč to nejde.

Může to být snadno zneužitelné...

Asi ano, ale doufám, že všichni ve sportu se snaží hrát fér podle nějakých pravidel. Pokud by se mělo jít za ně, sportovní duch se ztrácí. Stát se samozřejmě může všechno, ale snad toho nikdo takhle vědomě zneužívat nebude.

Dnes jste se vrátili k plnohodnotnému tréninku, kolik času teď budete potřebovat?

Každý tým potřebuje nějaký čas, aby se vrátil do plnohodnotného tréninku. Myslím, že co se kondice a zatížení týká, bylo toho dost. Samozřejmě realizace zapojení větší skupiny hráčů do kombinace, práce s prostorem a různým počtem lidí nějakou dobu zabere, ale myslím, že 14 dnů je úplně optimálních, aby se do toho týmy mohly dostat a pak se podle mě může začít hrát.

Uvítal byste co nejvíc přípravných zápasů?

Týmy jsou schopné namodelovat si přípravná utkání samy v tréninkovém procesu. Myslím, že každý tým má skoro dvě jedenáctky, může využít služby juniorek, mohou hrát třeba devět na devět. Pokud se však domluví s jiný týmem, dva tři zápasy před začátkem jsou schopný odehrát.

Co si myslíte o možnosti střídat až pět hráčů?

To není otázka na mě, střídá trenér. (usměje se) Ale z toho pohledu, že zápasů bude hodně a pěti střídáními je možnost rozložit síly na více hráčů, je to určitě plus.

Vám v červnu v Jablonci skončí smlouva, kdyby se liga už nerozběhla, dokázal byste si představit, že by vám kariéru ukončil koronavirus?

Samozřejmě bych byl raději, kdyby se liga rozběhla a když bych chtěl končit, tak na hřišti. Není moc pěkná představa, že bych měl skončit po nějakých dvou měsících tréninku jenom tak. Věřím, že dřív nebo později se soutěž rozjede a když budu končit, tak to bude na hřišti.

Tomáš Hübschman přichází se spoluhráči na první společný trénink Jablonce

Radek Petrášek, ČTK



Už tušíte, zda kontrakt prodloužíte?

Musím říct, že zatím nevím. Zatím se řeší, zda se vůbec dohraje tato sezona a kdy začne ta další a podle toho se budeme bavit. A pokud by to mělo dojít do situace, že by mi měla posledního června smlouva končit a hrát se mělo ještě prvního července, myslím, že se nějak domluvíme.

Dá s říct, že když zvládnete anglické týdny, bude to důvod hovořící pro pokračování?

Taky je to možnost, jenže se to může vyvinout i opačně. Když je nezvládnu a nebudu zdravý, dva měsíce se připravovat na dva zápasy a pak být zase na dva měsíce pryč, v tom případě by asi nemělo smysl dál pokračovat.