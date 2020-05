Fotbalisté poprvé trénovali kompletní a chystají se na zápasy

Fotbalové týmy v Česku se dnes díky dalšímu uvolnění opatření proti šíření koronaviru poprvé od poloviny března připravovali společně v kompletním složení. Trenéři si návrat do obvyklejšího režimu pochvalují a s mužstvy se chystají na přípravná utkání, která potřebují sehrát před očekávaným restartem první a druhé ligy. V březnu přerušená sezona by se měla znovu rozběhnout za 14 dní, schválit to ale ještě v úterý musí grémium profesionálních klubů.

"Byla to dlouhá doba. Poprvé jsme trénovali všichni na celém hřišti, takže určitě je to příjemné. Je to velké plus. Hlavně pro hráče, že jsou všichni společně, že už můžou spolu komunikovat. Předtím to bylo rozdělené na ty skupiny, které se jen tak míjely. Nabuzenost je tam vidět. Jak jste pohromadě, tak je to vždy," řekl ČTK jablonecký trenér Petr Rada.

"Je to zase lepší. Už můžeme opět dělat na součinnosti, což jsme dva měsíce dělat nemohli. Přirozeně, že pocit velkého hřiště hráči za jeden trénink nezískají. Nějakou dobu to potrvá, ale pro přípravu to je velice důležitý krok kupředu," uvedl pro klubový web ostravský kouč Luboš Kozel.

Jablonecký trenér Petr Rada na prvním společném tréninku po uvolnění vládních opatření.

Radek Petrášek, ČTK

Fotbalisté se nejprve od poloviny března chystali jen individuálně v domácím režimu. Od 20. dubna mohli na hřišti začít v omezené míře trénovat ve skupinách po osmi, poté se zvýšili limit osob na deset a hráči už mohli chodit do soubojů. Ode dneška pak již trénují jako obvykle. Musí ale nadále dodržovat hygienická opatření a stále nemohou využívat vnitřní prostory areálu jako společné šatny nebo sprchy. Členové realizačního týmu musí dál udržovat od hráčů dvoumetrové rozestupy a nosit roušku.

Plzeň je znovu na hřišti. Na snímku obránce Adam Hloušek.

FCVP

"Je to příjemná změna, nicméně pořád tu jsou nedostatky, na které upozorňuji. Hráči na takový způsob tréninku nejsou ještě nastavení. Chybí regenerace, takže se množí různé oděrky a svalová zranění, která v tomhle režimu znamenají, že nepřijdete o dva, ale o šest zápasů," řekl ČTK teplický trenér Stanislav Hejkal.

"Hráči jsou po individuální stránce dobře připraveni. Teď to jen musíme sladit, takže hlavní náplň tréninků budou taktické prvky a herní varianty," řekl ČTK asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Jelikož se ode dneška mohou konat sportovní akce do 100 osob, chystají se týmy na přípravné zápasy. Bohemians 1905 už dokonce první utkání odehráli a v Uhříněvsi porazili druholigovou Chrudim 2:1. Hrálo se netradičně 2x50 minut.

"Vzhledem k nařízení, která jsou, jsme to měli rozdělené, aby se hráči tady nepotkávali. Jedna skupina přijela před začátkem zápasu a druhá na jedenáctou nebo čtvrt na dvanáct a takhle jsme je protočili. Kromě asi čtyř hráčů každý odehrál 50 minut, protože jsme trochu atypicky hráli dvakrát 50 minut," řekl ČTK asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Tomáš Hübschman přichází se spoluhráči na první společný trénink Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Další kluby se na utkání teprve chystají. Baník Ostrava v úterý odehraje duel s druholigovými Vítkovicemi za zavřenými dveřmi bez veřejnosti a některé kluby dokonce o zápasech raději předem neinformují, aby na ně nedorazili fanoušci. Utkání se totiž musejí hrát bez diváků.

"Do prvního soutěžního zápasu zbývá 14 nebo 15 dní. Ne, že bych říkal, že je to málo, ale teď už je to jen o tom, aby se mohly udělat přáteláky. To je alfa omega všeho. Přáteláky jsou hodně důležité. Abychom bez toho šli do ligy, to by bylo špatné. My bychom měli hrát ve středu, ještě to dolaďujeme. Musíme se nad tím zamyslet, jak to uděláme, co se týče toho uspořádání," uvedl Rada