Baník Ostrava - Vítkovice 2:0 Baník začal přípravu na restart výhrou. Pomalu si zvykáme na velké hřiště, hodnotil Kozel

„Jsem rád, že máme za sebou první zápasovou zkušenost po tak dlouhé době. Zatím jsme absolvovali jeden plnohodnotný trénink na velkém hřišti, pak přijdete do zápasu a stejně zjistíte, že to je úplně něco jiného," uvedl trenér Baníku Ostrava Luboš Kozel.

První přípravné utkání před plánovaným restartem soutěže se hrálo na stadionu ve Vítkovicích, které je pro oba ostravské týmy domácím stánkem. Baník nastoupil bez zotavujících se Milana Baroše, Daniela Holzera a Martina Filla. V brance nebyl Jan Laštůvka, kterého zastoupili Viktor Budinský a ve druhém poločase Lumír Číž.

Favorit šel do vedení ve 38. minutě, kdy se po centru Filipa Kaloče zblízka prosadil hlavou Patrizio Stronati. Ve druhém poločase nejprve trefil břevno mladík z Baníku Vojtěch Wojatschke, který se na hřiště dostal v průběhu druhé půle, druhý gól pak v závěru přidal

Tomáš Smola, jenž se v šestnáctce Vítkovic prosadil především díky svému důrazu.

„Kdybych měl hodnotit vlastní výkon, což ještě nechci, tak bych spokojen nebyl, protože to bylo málo. Ale to dnes nebyl úplně ten hlavní cíl. Jsem rád, že jsme to sehráli a že si pomalu zase zvykáme na velké hřiště," pokračoval v hodnocení Kozel.

Baník Ostrava odehrál v pondělí 9. března doma proti Mladé Boleslavi (2:3) poslední utkání před přerušením ligy z důvodu pandemie onemocnění covid-19. O tři dny později byly obě profesionální fotbalové soutěže v Česku přerušeny. Znovu začít by měly 25. května.