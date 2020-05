Sparta - Jihlava 6:1 a 4:1 Smolař Graiciar si hned při návratu zlomil klíční kost!

Konečně zase mohou hrát. V součtu obou zápasů Sparta vstřelila deset branek, prosadili se Hložek, Dočkal, Costa, Karlsson, Tetteh, Hancko, Trávník, Vindheim, Kozák a jednu branku si dala Jihlava sama.

„Pauza byla dlouhá a první zápas je vždycky jiný, neurovnaný, to je velký rozdíl pak proti soutěžním utkáním. Jsem rád, že jsme si po dlouhé době zahráli. Kondičně jsme nachystaní dobře, ale musíme pracovat na součinnosti a na tom, abychom byli kompaktnější," hodnotí na klubovém webu Bořek Dočkal.

Kouč už se nemohl dočkat, kdy zase uvidí mužstvo v akci. "Přestávka byla strašně dlouhá, i na hře bylo vidět dost nedostatků, technických chyb. Je potřeba, abychom se do toho zpátky dostali co nejrychleji, abychom zase měli komfort při pohybu na trávníku. Nebude to nic snadného," uvědomuje si Václav Kotal.

Navíc přišel o útočníka Martina Graiciara, který si zlomil klíční kost.

Chybí návyky a automatismy

Těšit ho aspoň může, že kondičně je všechno v pořádku. "Tam není problém, dělaly se laktátové testy a žádná únava na hráčích není znát. Chybí ale herní kondice, návyky a automatismy, které potřebujete, zatím je postrádáme," uvědomuje si Kotal.

Hrálo se před prázdným stadionem, podobně jako tomu asi bude v soutěžních zápasech. "To je další věc... Fotbal se hraje pro diváky a atmosféra jednoznačně chybí. Hráči se budou muset motivovat sami, jinak si to nedovedu představit. Absence diváků je strašný nedostatek situace, do které jsme se dostali," kaboní se trenér Sparty.