Fotbalová liga se vrací. Pro restart soutěže se vyslovilo třináct klubů, jen Zlín, Opava a Karviná ne

Hlasování o restartu obou profesionálních soutěží dopadlo nakonec jednoznačně. Z šestnácti prvoligových klubů jich bylo třináct pro restart, pouze představitelé Karviné, Zlína a Opavy se zdrželi hlasování.

Ze šestnácti druholigových klubů pak řeklo své ano pro pokračování soutěže patnáct zástupců, jen zástupce Sokolova byl proti.

Na jednání Ligového grémia dorazili zástupci všech 32 profesionálních klubů první a druhé ligy. Zatímco první muž mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdík nechyběl, majitel Sparty Daniel Křetínský se v sále pražské O2 Universum neobjevil.

Svoboda zvolen předsedou na další čtyři roky Další čtyři roky bude vládnout českému ligovému fotbalu viceprezident pražské Sparty Dušan Svoboda. Ve volbách, které proběhly během Ligového grémia, neměl protikandidáta, takže prodloužení jeho předsednického mandátu bylo jen formalitou. Protikandidáta neměli ani oba místopředsedové za první a druhou ligu – Adolf Šádek z Plzně, resp. Petr Heidenreich z Ústí nad Labem, takže i oni budou ve funkcích pokračovat. Ke změnám došlo pouze ve složení výboru LFA. Sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar sice nekandidoval, ale mistrovský klub bude mít přestove vedení svého zástupce. Tomáš Bůzek totiž dostal přednost před zlínským Zdeňkem Grygerou, libereckým Liborem Kleiblem a olomouckým Ladislavem Minářem.

První a druhá liga odstartuje s posvěcením ministerstva zdravotnictví, které akceptovalo, že pravidelné testování hráčů a členů realizačních týmů před každým zápasem by nedávalo smysl. Proto každý z aktérů dohrávaných soutěží podstoupí pouze tři testy.

Ligové zápasy by měly od 25. května probíhat za přítomnosti maximálně 300 nebo 500 osob, od 8. června se uvažuje o tisíci osobách.

Došlo i k dohodě, že hráčské smlouvy uzavřené do 30. června budou prodlouženy až do konce soutěžního ročníku. Pochopitelně ale za předpokladu, že dojde k dohodě mezi hráčem a klubem.

Naopak nové smlouvy uzavřené k 1. červenci vstoupí v platnost až při zahájení nového ročníku.

První liga by se měla dohrát do 15. července, baráž o nejvyšší soutěž pak do 18. července. Pokud by se vyskytly problémy a některý z hráčů by byl kupříkladu testován pozitivně na koronavirus, existuje možnost ročník prodloužit až do 2. srpna. Kluby by se ale musely znovu sejít a toto rozhodnutí posvětit.

Tabulku nejvyšší soutěže po nekompletních čtyřiadvaceti kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

Jaký tedy bude nejbližší ligový program? V sobotu 23. května se v dohrávce 23. kola utkají Teplice s Libercem, v úterý 26. května a ve středu 27. května budou na programu zápasy Sparta - Plzeň, Jablonec - Zlín, Mladá Boleslav - Slavia, Slovácko - Olomouc, Příbram - Ostrava, Opava - Karviná, České Budějovice - Liberec, Bohemians - Teplice.