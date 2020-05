Prázdná hlediště kazí Dočkalovi návrat k fotbalu. Absence diváků se určitě projeví i na hře

Pandemie koronaviru zasadila nejen fotbalu těžkou ránu. Chystá se restart, ale diváci u něj na stadionech nebudou.

Letenští si mohli na Strahově vyzkoušet, jaké je hrát bez lidí...

„Prázdné stadiony mě trápí, abych byl upřímný. V zápasech to bude znát a projeví se to i na hře, tak jako dneska. Taková přelévaná ze strany na stranu, hodně brejků, což by se v normálním soutěžním zápase nestalo..." líčí Bořek Dočkal v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Fotbal se hraje pro diváky a atmosféra jednoznačně chybí. Hráči se budou muset motivovat sami, jinak si to nedovedu představit. Absence diváků je strašný nedostatek situace, do které jsme se dostali," přidává se k němu také trenér Václav Kotal.

Jenže na druhou stranu, dokončení sezony bude třeba v mimořádné situaci něco obětovat.

„Ze začátku jsme si zápasy bez diváků neuměli představit. Říkali jsme, ať radši sezonu zruší. Ale po osmi týdnech doma jsme rádi aspoň za tohle. Určitě to přijmeme a budeme se snažit," poukazuje obránce Dávid Hancko.

Bylo skvělé zase obléct dres

Právě slovenský reprezentant je dokladem, jak se fotbalisté těší na detaily, jež pro ně dříve byly zcela běžné.

„Dlouho jsem na sobě neměl dres, konečně jsme si klubový sparťanský zase mohli obléct. A taky hra na velkém hřišti měla už nějaké parametry. Donedávna jsme nemohli hrát ani v tréninku. Teď jsme zase na hřišti a v určité zápasové formě," popisuje Hancko nadšeně.

Kondičně jsou hráči i po dlouhé nucené pauze nachystaní. „Tam bych neviděl žádný limit. Musíme však ještě samozřejmě zapracovat na součinnosti, abychom působili na hřišti kompaktně," říká Dočkal.

„Měli jsme tréninkové plány a plnili je. Ale je rozdíl běhat kolem hřiště nebo podél řeky, a teď v závěru zápasu s míčem na noze," souhlasí s ním Hancko.

„Nabralo to docela tempo, ale není až tak na co čekat. Potřebovali jsme se dostat na hřiště a dělat fotbalové věci. Fotbalová zátěž je specifická a jiná, než jen běhat. Teď už přece jen pár týdnů na hřišti jsme, takže jsme do toho celkem v pohodě zase vpluli. Věřím, že do začátku obnovení ligy budeme připravení," soudí Dočkal.