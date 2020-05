Restart spustí dvakrát odložený duel, mistr by měl být znám nejpozději 8. července

Již dvakrát byl zápas odložen, stav trávníku na Stínadlech jeho sehrání neumožnil. Právě dohrávka duelu 23. kola mezi Teplicemi a Libercem po dlouhé vynucené přestávce spustí v sobotu 23. května restart fotbalové ligy. Ročník poznamenaný pandemií koronaviru se protáhne až do 19. července, kdy by měla skončit baráž. Mistr by měl být znám nejpozději 8. července, o týden dříve je plánováno finále MOL Cupu.