Kluby zvažují, koho pustit na stadiony. Některé chystají u nás nevídanou originalitu

První utkání po koronavirové přestávce se bude hrát 23. května, kdy v dohrávce Teplice přivítají Liberec. Na stadionu bude moci být i s hráči jen 100 osob, protože sportovní akce pro 300 lidí budou umožněny až o dva dny později. Pokud se epidemiologická situace nezhorší, navýší se limit na 500 osob od 8. června a na 1000 lidí 22. června. Ligový zápas bez diváků se dá bezproblémově uspořádat se zhruba 150 osobami na stadionu.

"Naše představa je jednoduchá - 150 lidí je potřeba k zajištění utkání a pak nám v kvótách zbývá 150, potom 350 a nakonec 850 lidí. A klíč bude jednoduchý: začneme VIP partnery, kteří do fotbalu dávají peníze. To bude první sorta 150 lidí a možná i částečně do těch 500, když do toho zahrneme všechny partnery," řekl ČTK teplický tiskový mluvčí Martin Kovařík.

"Pak přijdou na řadu naši gold permanentkáři a fanklub, který s námi jezdí všude. A pak musíme vymyslet, jak budeme pouštět ostatní permanentkáře, protože jich máme samozřejmě víc, než bude volných míst. Jestli to bude formou registrace na webu a prvních 500, co se zaregistruje, půjde na zápas? Zatím nedokážu říct," dodal.

Sigma Olomouc se pokusila vyřešit problém s diváky originálně a dohodla se s Galerií Šantovka na tom, že všechny zápasy Hanáků bude možné sledovat zdarma v autokině. Kapacita parkoviště je 70 aut, počet osob ve voze nebude omezen. Před samotným utkáním bude nutná on-line rezervace.

"Jelikož se fotbal hraje především pro fanoušky, hledali jsme možnost, jak jim aspoň částečně zprostředkovat náš ligový zápas. Doufám, že si cestu do autokina najde co nejvíce fanoušků a jeho kapacitu naplníme při každém zápase," řekl pro klubový web marketingový manažer David Holly.

O něčem podobném uvažují i v Mladé Boleslavi. Autokino tam na parkovišti u OC Olympia funguje od května a kapacita je kvůli současným nařízením omezena na 50 automobilů. Při dalším uvolnění opatření proti koronaviru by se mohla zvýšit na několik stovek.

"Čekáme, zda budou udělena práva na to, abychom to mohli vysílat. Pokud majitel práv neudělí výjimku, o níž jsme se bavili s Ligovou fotbalovou asociací, nevíme, jak bychom to řešili. Měli jsme telekonferenci s LFA, která chtěla práva nějakým způsobem na dohrání soutěže uvolnit. Zatím rozhodnutí nepřišlo," řekl ČTK tiskový mluvčí klubu Jiří Koros.

Prakticky všechny kluby mají více permanentkářů, než je tisícový limit. Slavia prodala 12 tisíc celosezonních vstupenek, vysoký počet permanentkářů je i na Spartě, v Plzni či Ostravě.

"Máme nějaké modely z bundesligy a máme rozpracované varianty pro 300, 500 a 1000 lidí. Teď přijde fáze rozhodování, jaký počet a jaké skupiny fanoušků bychom na stadion pustili. Proměnných je tam zatím poměrně hodně. Musíme vyhodnotit, co to pro nás znamená z organizačního a bezpečnostního hlediska, musíme také najít shodu s LFA a ostatními kluby na kvótě pro hráče a realizační týmy," řekl ČTK mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Kluby uvažují o tom, že by permanentkáře vybíraly podle účasti na domácích utkáních v předchozím průběhu sezony, případně by je na zbylých zápasech restartované sezony prostřídaly jako třeba Slovácko.

"V limitu do 300 lidí se moc diváků na stadion nedostane, ale pokud bude od června povolena tisícovka, bude opravdu velký oříšek určit, koho na zápasy pustíme a koho ne," řekl ČTK tiskový mluvčí klubu Marek Jurák.

"Zvažujeme různé varianty. Od toho, že by třeba mohli aspoň mládežníci z klubu, nebo nějaká vybraná část. Ale pořád těch 500 lidí je tak nízký počet, že i kdybychom chtěli permanentkáře nějak prostřídat, nevyšlo by nám to. Reálně přístupné pro diváky a i nějakým rozumným počtem je asi až ten tisíc," řekl ČTK mluvčí Liberce Tomáš Čarnogurský. Dodal, že pro zápasy, kam se ještě žádní fanoušci nedostanou, zvažuje klub i alternativní řešení jako třeba promítání utkání.