Teplice - Ústí 4:1 Severočeši zvládli přípravu a podstoupili testy, Olomouc už hrála generálky

Fotbalisté Teplic porazili v přípravném utkání před obnovením nejvyšší soutěže druholigové Ústí nad Labem 4:1. Po zápase domácí hráči absolvovali první testy na koronavirus před startem ligy, do které vstoupí příští sobotu dohrávkou 23. kola proti Liberci. Už v pátek podstoupili úvodní testování hráči Slovanu Liberec. Výsledkem 4:1 ve prospěch ligového favorita skončily i další tři dnešní přípravné zápasy. Olomouc porazila Brno 3:1 a 2:0.

Fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů s tím, že výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem. Jako první čekalo testování teplické a liberecké hráče, kteří za týden načnou obnovenou ligovou sezonu.

Třetí test pak hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou. "Nikdo žádné problémy neměl, nehlásil. Tak doufáme, že i všechny ty testy dopadnou negativně - čili dobře," řekl ČTK tiskový mluvčí libereckého klubu Tomáš Čarnogurský.

Slovan v dnešní přípravě také přivítal druholigový tým a rovněž nezaváhal. Fotbalisty Varnsdorfu na stadionu U Nisy porazil 2:0, a to ještě Karafiát neproměnil jednu penaltu.

Výhra v generálce před restartem @fortunaligacz: ⤵️ pic.twitter.com/15wdpnULtn — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 16, 2020

Teplice nasměroval za pohodlnou výhrou dvěma slepenými góly v úvodu Trubač. "Byl to náš první ostrý test na velkém hřišti. Běháním v lese, nebo trénováním v pěti lidech nemůžete nasimulovat herní, soubojové, kontaktní věci. Čtyři góly jsme naposledy dali Trenčínu v zimě na Kypru a pak nám vstup do jara nevyšel. Věřím, že teď už to bude jiné," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal pro klubový web.

Proti týmu z nižší soutěže zaváhala pouze Karviná, která na hřišti druholigového Třince dotahovala dvoubrankovou ztrátu a jen remizovala 2:2. Stejně dopadl její páteční zápas s Baníkem Ostrava.

Brankář Teplic Tomáš Grigar.

Vlastimil Vacek, Právo

Vedle duelu Teplic s Ústím nad Labem skončily 4:1 i další tři zápasy. Opava tímto poměrem porazila Vítkovice, přestože po poločase prohrávala 0:1. Stejným výsledkem zdolalo i Slovácko druholigový Prostějov a Zlín třetiligovou Kroměříž.

Testování není Fantišovi příjemné

Také všichni hráči Zlína společně s realizačním týmem a ostatními pracovníky klubu byli v sobotu odpoledne na Letné otestováni na covid-19. „Testování bylo nepříjemné, ale vím, že je nezbytné. Když si představím, že na to půjdu znovu, tak z toho nemám úplně dobrý pocit. Přesto věřím, že všichni jsme negativní a už se budeme soustředit na fotbal," doufá Antonín Fantiš, který dal dvě branky.

Konečný stav utkání FC FASTAV Zlín - SK HS Kroměříž 4:1 (3:1)



Branky Zlína: 25. a 30. Fantiš, 43. Hlinka, 49. Nečas pic.twitter.com/gWe2Bw1xTD — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) May 16, 2020

Jablonečtí vyzvali v přípravném utkání tým svojí třetiligové rezervy. Výsledek byl nakonec 4:2 ve prospěch ligového týmu. Dva góly vstřelil Jan Sýkora.

„Zápas proti béčku splnil naše očekávání, protože nás za deset dní čeká soutěžní utkání, tak potřebujeme odehrát nějaké zápasy. Pauza byla dlouhá a zahráli si všichni hráči, někteří šli také za béčko. Takže je určitě spokojenost, že jsme zápas mohli odehrát," hodnotí duel asistent Zdeněk Klucký.

Sigma Olomouc už měla dokonce na programu generálky před restartem ligy. S brněnskou Zbrojovkou sehrála hned dva zápasy, v prvním zvítězila 3:1, ve druhém 2:0.