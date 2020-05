Teplice - Ústí 4:1 Tepličtí fotbalisté v přípravě zdolali Ústí a podstoupili testy

Fotbalisté Teplic porazili v přípravném utkání před obnovením nejvyšší soutěže druholigové Ústí nad Labem 4:1. Po zápase domácí hráči absolvovali první testy na koronavirus před startem ligy, do které vstoupí příští sobotu dohrávkou 23. kola proti Liberci. Už v pátek podstoupili úvodní testování hráči Slovanu Liberec. Výsledkem 4:1 ve prospěch ligového favorita skončily i další tři dnešní přípravné zápasy.

Fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů s tím, že výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem. Jako první čekalo testování teplické a liberecké hráče, kteří za týden načnou obnovenou ligovou sezonu.

Třetí test pak hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou. "Nikdo žádné problémy neměl, nehlásil. Tak doufáme, že i všechny ty testy dopadnou negativně - čili dobře," řekl ČTK tiskový mluvčí libereckého klubu Tomáš Čarnogurský.

Slovan v dnešní přípravě také přivítal druholigový tým a rovněž nezaváhal. Fotbalisty Varnsdorfu na stadionu U Nisy porazil 2:0, a to ještě Karafiát neproměnil jednu penaltu.

Výhra v generálce před restartem @fortunaligacz: ⤵️ pic.twitter.com/15wdpnULtn — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 16, 2020

Teplice nasměroval za pohodlnou výhrou dvěma slepenými góly v úvodu Trubač. "Byl to náš první ostrý test na velkém hřišti. Běháním v lese, nebo trénováním v pěti lidech nemůžete nasimulovat herní, soubojové, kontaktní věci. Čtyři góly jsme naposledy dali Trenčínu v zimě na Kypru a pak nám vstup do jara nevyšel. Věřím, že teď už to bude jiné," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal pro klubový web.

Proti týmu z nižší soutěže zaváhala pouze Karviná, která na hřišti druholigového Třince dotahovala dvoubrankovou ztrátu a jen remizovala 2:2. Stejně dopadl její páteční zápas s Baníkem Ostrava.

Brankář Teplic Tomáš Grigar.

Vlastimil Vacek, Právo

Vedle duelu Teplic s Ústím nad Labem skončily 4:1 i další tři zápasy. Opava tímto poměrem porazila Vítkovice, přestože po poločase prohrávala 0:1. Stejným výsledkem zdolalo i Slovácko druholigový Prostějov a Zlín třetiligovou Kroměříž.