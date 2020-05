Chovancova komise rozdělila ještě před restartem ligy rozhodčí do deseti skupin

Zatímco ligoví fotbalisté se před restartem ligy pohybují, trénují a žijí ve zpřísněném hygienickém režimu, u rozhodčích je situace přece jen jiná. „Většina z nich má civilní zaměstnání, takže se dostávají do kontaktu s širším okruhem lidí,“ připomíná ředitel Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, že pro sudí musela Komise rozhodčích zvolit zvláštní režim, které má eliminovat možnost nákazy onemocněním Covid-19.

Devětadvacet hlavních rozhodčích a dvaačtyřicet asistentů bylo proto rozděleno celkem do deseti skupin, které mezi sebou nebudou moci přijít do styku. „Pokud to jen trochu šlo, vytvořili jsme jednotlivé skupiny podle regionální spádovosti. Šlo nám přitom i o testování rozhodčích, stejně jako jejich cesty k zápasům," vysvětlil předseda Komise rozhodčích Jozef Chovanec.

„Zvolené opatření mající zamezit kontaktu mezi rozhodčími je správnou reakcí na aktuální situaci. Napomůže naplnit přání většiny profesionálních klubů dohrát jak první, tak druhou ligu," kvitoval rozhodnutí Chovancovy komise první muž českého fotbalu Martin Malík.

Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec (vlevo) během derby Bohemians - Sparta po boku trenéra Vítězslava Lavičky.

Vlastimil Vacek, Právo

„Navíc jsme rozhodli, že v jednom autě nesmí jet na zápas víc než dvě osoby delegované naší komisí. Týká se do hlavního rozhodčího, asistentů, ale i delegátů. Těch máme čtyřiadvacet, takže jsme je rovněž rozdělili do pěti skupin," upřesnil Chovanec.

S restartem ligy se vrátí na stadiony i videosystém VAR.

Vlastimil Vacek, Právo

I rozhodčí a delegáti podstoupí před obnovením fotbalové sezony testy, které by měly odhalit připadnou nákazu coronavirem. Ve čtvrtek k nim dojde na šesti místech po celé republice, výsledky budou známé čtyřiadvacet hodin před sobotním dohrávaným duelem Teplic s Libercem.

„V případě, že by se v některé ze skupin prokázal pozitivní test, dojde k separaci zbytku sudích této skupiny. Volíme všechny možné cesty, které zvýší šanci na dokončení soutěží." kvituje postup Chovancovy komise rozhodčích Malík, stejně jako ředitel LFA Tomáš Bárta.

„Teď je skutečně pramálo pravděpodobné, že by všichni rozhodčí onemocněli a liga se nemohla dohrát kvůli absenci rozhodčích."

Ligový restart počítá samozřejmě i s využitím systému VAR, a tudíž přítomností videorozhodčích. Ti však budou pochopitelně sledovat zápasy v přenosových vozech, takže do styku s přímými aktéry utkání nepřijdou.