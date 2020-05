Tvrdík: Pozitivní test byl pro nás šok. A ekonomika? I Slavia má krizový scénář

Osmibodový náskok v čele tabulky na druhou Plzeň by jim měl dávat pořád dost klidu. Sešívaní však mají starosti. Fotbalisty pražské Slavie zasáhla zpráva, že jeden z hráčů měl pozitivní výsledek testu na koronavirus. Celý klub tak až do čtvrtka najel na klidový režim a pak všichni podstoupí další sérii testování. „S pozitivně testovaným hráčem jsem mluvil. Necítí příznaky nemoci - cítí se dobře a neví, kde se nakazil,“ řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík pro Českou televizi.

Jméno nakaženého hráče zůstává v utajení. Výsledek jeho testu každopádně celým klubem otřásl.

„Sledovali jsme situaci v republice, viděli, že počet nakažených klesá. Věřili jsme, že je situace bezpečnější, a těžko se na tuhle novou skutečnost zvyká. Byl to pro nás šok. Musíme se s tím ale vyrovnat," popsal Jaroslav Tvrdík v úterním večerním rozhovoru pro ČT24.

Klub do ctvrtka v karantene a kompletni desinfekce. 5 den od kontaktu (v patek) prvni kontrolni test. Dalsi dva testy 8 a 14 den. Tym bude poprve trenovat v patek odpoledne podle vysledku testu. V utery chceme normalne hrat, pokud i druhy pondelni test vyjde negativne. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 19, 2020

Předseda představenstva Slavie doufá, že po pátečních testech mužstva už budou moci ostatní opět trénovat.

„Bez jednoho případu to zvládneme. A je těžké si teď říkat, bez kolika hráčů bychom dohrát soutěž mohli. To bude záviset na rozhodnutí hygieny, jejíž přístup musím jen chválit," říká Tvrdík.

Přístup hygieny je správný

Obhájci titulu mají v úterý nastoupit v Mladé Boleslavi, jež má shodou okolností také jeden pozitivní test. Strach z nákazy však prý Eden nezachvátil.

„Platí, že chceme hrát. Když bude v pátek všechno v pořádku, budou hráči už večer trénovat a v pondělí by byly další testy," plánuje Tvrdík.

Nakonec zvedl ruku pro dohrání ligy, přestože původně byl proti. Uvědomuje si, že se budeme muset naučit s koronavirem žít.

„Lidé už chodí do práce, proč by neměli fotbalisté. Přístup hygieny je správný. Tři sady testů, když budou v pořádku, není důvod nehrát. V opačném případě by mohla být karanténa rozšířena na celý klub."

Mají vyšší podporu od akcionáře

Otázkou je, v jaké kondici přečká krizi klub s čínskými vlastníky v zádech. Také Slavia musela vyřešit finanční stabilitu a nachystat snížení mezd. Vysocí manažeři, realizační tým a hráči jdou s platy o 35 procent dolů. Totožnou částkou pak klub podpoří také majoritní akcionář, čínský státní konglomerát Citic.

Snížení platů se má později kompenzovat, když se ekonomika fotbalu vrátí do původních kolejí.

Šéf ujišťuje, že ani v těžké době nemá o klub obavy.

„Máme vyšší podporu od akcionáře. Firma Citic je 149. v žebříčku firem celého světa. Věřím, že se na našeho sponzora můžeme spolehnout," poukázal Tvrdík pro ČT24.

Sešívaní ovšem jednají i s dalšími partnery. „Na některé dosáhla krize, ale i my máme připravený i krizový scénář. V letech 2020 a 2021 by měla být Slavia v pohodě. Jsme připraveni, že se fotbal na mezinárodní úrovni vrátí zpátky. Kdyby se poháry nemohly hrát několik let, pak bychom se ale museli přizpůsobit," zmiňuje předseda představenstva.