České Budějovice - Plzeň 1:4 Viktorka je před restartem v ráži! Boleslav už hraje

Restart sezony se rychle blíží, příprava fotbalistů na obnovení obou nejvyšších domácích soutěží vrcholí. Plzeň si zajela do Českých Budějovic pro hladké vítězství 4:1. Vytáhl se také Zlín, který v Brně uštěřil Zbrojovce debakl a vyhrál 5:0. Derby mezi Opavou a Baníkem Ostrava skončilo smírně 1:1. Také první ze dvou vzájemných zápasů Mladé Boleslavi s Bohemians dospěl k výsledku 1:1, druhý skončil 0:0.

Dejte si na nás velký pozor, jsme v ráži! Fotbalisté Plzně vyslali jasný vzkaz do Prahy. Nejen na Spartu, kde nastoupí ve středu, ale především na vedoucí Slavii, na kterou v tabulce ztrácejí osm bodů.

Jihočeši se sice ujali vedení, potom však skórovali už jen hosté. Plzeň před nucenou pauzou znovu otevřela boj o titul a vysokou výhrou 4:1 naznačuje, že také před restartem má solidní formu.

Viktoria v minulých přípravných zápasech porazila Duklu 3:1 a Příbram 4:0. Také v generálce na ligu si zastřílela, trefili se Beauguel, Kovařík, Kopic a Bucha.

Zápas je u konce, na hřišti @SK_Dynamo_CB vítězíme v přípravném duelu 4:1! 💪



Ševci si šest dní před ligovým duelem v Jablonci zvýšili sebevědomí a příjemně se naladili na zbytek letošní sezony. Zlínští poslední test před restartem zvládli výtečně a zvítězili jednoznačně 5:0. Na hřišti brněnské Zbrojovky si dal vlastní gól Štepanovský, po přestávce už na Srbské jasně dominovali hosté a moravskému rivalovi nastříleli další čtyři branky. Postupně skórovali Poznar, Chwaszcz, Ikaunieks a Nečas.

Svěřenci trenéra Bohumila Páníka tak po Třinci (3:1) a Kroměříži (4:1) zvítězili i ve třetím přípravném zápase.

Baník remizoval v tréninkovém utkání v Opavě s @sfcopava 1:1. Domácí vedli od 47. minuty gólem Dordiče, v 83. minutě srovnal @DavidBuchta9.

Baník remizoval v tréninkovém utkání v Opavě 1:1. Domácí vedli od 47. minuty gólem Dordiče, v 83. minutě srovnal ostarvský Buchta.

"Oba zápasy proti Karviné i Opavě nám dost ukázaly. Dnes první půle nic moc, druhý poločas byl lepší. Co mi dělá radost, že se uzdravují a vracejí do hry hráči, kteří byli zranění. Když přijdou na hřiště, je to znát. Máme tak více variant," řekl pro klubový web ostravský trenér Luboš Kozel.

"Byli jsme aktivní. Po hezké akci jsme dali gól, jen škoda, že pak Železník nepřidal druhou branku. Ale i Baník měl dobré možnosti. Celkově jsme ve třech utkáních inkasovali jeden gól. Na tom jsme chtěli zapracovat, protože směrem dozadu jsme měli problémy. Musíme trochu vylepšit i finální část, ale kondičně jsme výborně připraveni," hodnotí opavský kouč Jiří Balcárek.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se po třech dnech vrátili do společné přípravy. Středočeský celek od neděle netrénoval kvůli jednomu pozitivnímu nálezu na covid-19 v kádru, úterní kontrolní testy ukázaly, že v klubu nikdo další nakažený není.

Mladoboleslavští dnes odpoledne už dokonce odehráli dva přípravné zápasy s dalším ligovým týmem Bohemians Praha 1905. První hraný na 2x40 minut skončil 1:1, ve druhém gól nepadl.