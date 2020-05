Plzeň znovu nadělovala. Na restart ligy jsme dobře připraveni, lebedí si Guľa

„Viděl jsem kvalitní zápas z obou stran, odehraný ve slušném tempu. Důležitá byla reakce mužstva na inkasovaný gól. Zpřesnili jsme hru, zrychlili otáčení těžiště. Otočili jsme pak zápas výsledkově i herně," pochvaloval si Guľa v rozhovoru pro klubový web.

Na branku domácího Mészárose odpověděli ještě do přestávky Beauguel s Kovaříkem, ve druhém poločase se trefili Kopic a kometa Bucha. „Kolem dvacáté minuty jsme zvýšili tempo, což je cenná zkušenost. Jsem rád, že kluci ukázali silné pasáže hry, stáli proti velmi kvalitnímu soupeři. Jde o dobrý signál před restartem ligy," uvedl slovenský trenér, který v utkání protočil 21 hráčů. „Po mnoha střídáních tempo malinko pokleslo, Budějovice nám ukázaly věci, na nichž musíme pracovat. Na ligu jsme ale dobře připravení," těší Guľu.

Jeho tým zvládl úspěšně všechny tři přátelské zápasy. V uplynulém týdnu vyhrál nad Duklou i Příbramí (3:1 a 4:0). Do pokračování české ligy Viktoria vstoupí středečním šlágrem na Spartě. „Moc se zase těšíme na mistráky, půjde o body do tabulky. Na Letné to bude pěkný zápas," řekl záložník Jan Kovařík.

Ve zbytku soutěže chtějí Západočeši prohnat vedoucí Slavii, jejíž náskok v úvodních čtyřech jarních kolech stáhli na polovinu, tedy na osm bodů. „Když budeme pokračovat ve výkonu, jaký jsme předvedli v Budějovicích od dvacáté minuty, bude to v soutěži dobré," pronesl Kovařík.