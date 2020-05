Zadostiučinění, libuje si Štetina. Sparta si pojistila slovenského stopera

Slovenský fotbalista Lukáš Štetina prodloužil smlouvu s pražskou Spartou, která by mu vypršela po této sezoně. Osmadvacetiletý obránce zůstane podle nového kontraktu na Letné do konce června 2022. Sparta o tom informovala na svém webu.

Dokonalý obrat o sto osmdesát stupňů, se šťastným koncem pro Lukáše Štetinu. Vždyť ještě poměrně nedávno se zdálo, že na Letné už se výraznější role nedočká.

Slovenský reprezentant přišel do Sparty v létě 2017 z jiného pražského klubu Dukly. V prvním roce patřil k oporám a spoluhráči ho zvolili nejlepším hráčem sezony. Pak důrazný stoper ztratil místo v sestavě a spekulovalo se o jeho odchodu.

Štetina ale dostal důvěru od trenéra Václava Kotala a v posledních dvou březnových soutěžních zápasech před koronavirovou pauzou nastoupil od začátku. Za výkony proti Ostravě a Slavii byl chválen.

"Smlouva je určitě zadostiučinění. Co dělám pro fotbal, se mi vrátilo. Věřím i ve fotbalového boha a v tom mám před sebou čistý stůl," líčí Štetina v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Napsalo se toho hodně, ale já vím, jak pracuju doma, na tréninku a samozřejmě i v zápasech. Ne vždycky je to vidět tak, jak bych si přál, ale až jednou skončím s kariérou, budu vědět, že jsem pro fotbal udělal maximum," ujišťuje bývalý hráč Nitry, Prešova a Charkova.

Lukáš Štetina ze Sparty po výhře nad Baníkem.

Vlastimil Vacek, Právo

Je vděčný kouči Kotalovi, že ho podržel navzdory chybám. "Když se dívám na fotbal v Anglii nebo kdekoliv jinde, tak hráči dělají chyby, i horší než my tady v Čechách, a hrají dál. To je velmi důležité a hráči to potom trenérovi dokážou vrátit," poukazuje Štetina, který v české nejvyšší soutěži odehrál 172 zápasů, vstřelil devět gólů a přidal pět asistencí.

Jak dopadnou další?

Sparta tak má každopádně o jeden problém méně, Štetinu si pojsitila. Smlouvy k 30. červnu nicméně končí ještě Kangovi, Frýdkovi, Kayovi, Mandjeckovi, Costovi, Bičíkovi, hostování pak Hanckovi a Graiciarovi. A protože sezona se protáhne až do července, klub se s nimi bude muset dohodnout, aby byli i v závěru ročníku k dispozici.

"Čekali jsme, že některá z autorit, FIFA, UEFA případně FAČR, vydá k této problematice plošné nařízení. Nestalo se, takže teď budeme muset k jednání s hráči přistoupit," avizoval ředitel komunikace Ondřej Kasík ve chvíli, když bylo jasné, že problém nebude ošetřen plošně ve fotbalových řádech.

Se Štetinou problém nebude, na restart sezony se těší. „Všichni jsme nažhavení a chceme zapadnout do zápasového režimu, protože trénování bez zápasů je o ničem..." řekl poté, když se v přípravě trefil právě proti Dukle, odkud na Letnou přišel.