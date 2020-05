Nebudím se nervozitou, ale stářím, směje se nový kouč Příbrami Horváth před premiérou

Spíte před premiérou dobře?

Nespím! Budím se pravidelně kolem šesté hodiny ráno, ale nebudí mě nervozita nebo dokonce hrozné sny a panika před prvním zápasem, spíš už je na vině stáří. Funguje to hodně spolehlivě, budík skoro nepotřebuju (směje se).

Neříkejte, že se vám první zápas nehoní hlavou...

Samozřejmě o utkání hodně přemýšlím, ale hlavně se na něj těším. Bude to něco podobného, jako když jsem před dávnými roky nastoupil ke svému prvnímu utkání coby hráč.

Dlouhou pauzu jste využil k důkladnému poznání mužstva a přípravě. Co vám ukázala?

Věřím, že jsme se posunuli o kus dopředu. V tuhle chvíli ale nelze říct, na co to bude stačit. Cíl je jasný, minimálně baráž. Abychom jí dosáhli, máme pořád co zlepšovat. Posun je ale znát a kluci moc chtějí, což je pozitivní. Uvidíme v úterý večer.

Studovali jste hru Baníku?

Máme videa stará dva a půl měsíce, takže nevím, jestli se dá říct, že jsme Baník studovali. Ale noví hráči tam nepřišli, někteří se uzdravili. Hodinu před zápasem uvidíme, jaká bude jejich sestava. Naši hráči informace o soupeři mají. Půjde hlavně o nás. Věřím, že jsme připravení.

Není právě Baník na úvod restartu, jak se říká, hodně silný krajíc?

To poznáme při utkání. Uměl bych si představit papírově lehčího soupeře. V naší situaci ale nemůžeme koukat, kdo je jak silný a na které příčce tabulky. Musíme chtít vyhrát s každým. Bodů máme žalostně málo. Hráče Baníku u nás také nečeká nic lehkého, neprodáme kůži lacino. Může to být silný krajíc i pro ně. My víme, že se musíme odrazit do bojů o záchranu dobrým výsledkem. Kluci mají motivaci a budou chtít Ostravu dostat do úzkých a porazit ji.

Jsou všichni vaši hráči zdravotně v pořádku?

(přemýšlí) Ne! (směje se)

O sestavě máte jasno?

Myslím si, že ano. Mluvili jsme o tom i s hráči. Během dvou měsíců odehrajeme minimálně jedenáct zápasů, to je velká porce. Pochopili, že není doba na to, aby byl někdo naštvaný, že zrovna není v nominaci k utkání. Naopak si musí udržet motivaci a dělat maximum pro to, abychom byli úspěšní jako tým. V té porci zápasů budeme využívat pět střídání, dostane se na více hráčů než za normálních okolností. Otázkou bude, jak pěti novými borci dokážeme ovlivnit průběh utkání.

Čeká vás premiéra, váš protějšek Luboš Kozel nezná vaši taktiku, strategii ani filozofii. Může to být pro vás výhoda?

To si nemyslím. Luboš Kozel je velmi pracovitý trenér. Určitě si sehnal informace o týmech, v nichž jsem pracoval, takže si ledacos odvodí. Samozřejmě to ani pro něj není jednoduché, protože informací je minimum a za dobu vynucené pauzy se dá ledacos vymyslet. Neznáte ani aktuální formu mužstva. Spíš jde o to, jaké typy hráčů máme k dispozici, a to Luboš určitě ví. Žádné velké překvapení pro něj Příbram s Horváthem nebude.